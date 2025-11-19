Governo pede para tomar nota do dia 20 de novembro! O que é?

O Governo encontra-se a promover um processo de auscultação pública, com vista à recolha de contributos para a área das Competências Digitais.

O Pacto das Competências Digitais, que está previsto no âmbito do programa do XXV Governo Constitucional, prioriza a promoção da capacitação digital de todos os cidadãos, reconhecendo que o domínio das competências digitais constitui um pilar estratégico de soberania económica e tecnológica do país. Segundo o Governo, dia 20 termina o prazo para dar contributos.

Tendo por base o relatório sobre o estado da Década Digital 2025 (DESI - Digital Economy and Society Index) que avalia os progressos da transformação digital da UE na consecução dos objetivos do programa Década Digital para 2030, Portugal apresentava:

56% dos cidadãos, entre 16 e 74 anos, com pelo menos competências digitais básicas, sendo a meta nacional de 80% até 2030 (dados Eurostat 2023).

30% dos cidadãos, entre 16 e 74 anos, com competências digitais acima do básico, sendo a meta nacional de 40% até 2030 (dados Eurostat 2023).

5.2% das pessoas empregues em áreas TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), sendo a meta nacional de 7% em 2030 (dados Eurostat 2024).

O Pacto de Competências Digitais será materializado através de um plano de ação para o horizonte temporal de 2026-2030.

Para participar neste Pacto de Competências Digitais, deve:

Fazer uma descrição da sugestão e de como a mesma poderá ser operacionalizada, identificando os objetivos e metas a atingir No campo "Área Temática" identificar o eixo para o qual pretende contribuir (pode ver eixos aqui) Clicar em "submeter proposta" para enviar a sua sugestão

