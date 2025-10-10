Autárquicas 2025: saiba onde vai votar domingo

É já no próximo domingo que os portugueses são chamados às urnas para votar nos próximos executivos autárquicos. Para ajudar a saber onde vai votar, existe uma plataforma, mas também pode saber essa informação via SMS.

Por Decreto do Governo foi marcada a data das Eleições dos Órgãos das Autarquias Locais para o dia 12 de outubro de 2025.

Onde votar para as autárquicas de 2025

A informação sobre o seu recenseamento eleitoral pode ser obtida através da Internet no Portal do Eleitor ou enviando SMS grátis para 3838 (escrevendo RE espaço nº de BI ou CC espaço Data de Nascimento no molde AAAAMMDD).

Além do número de eleitor o portal indica também qual o Local de Voto (incluindo a Morada e Secção de Voto).

De referir que nas freguesias com mais de 150 habitantes, são entregues três boletins de voto.

Um amarelo para eleger a Assembleia Municipal.

para eleger a Um verde para eleger para a Câmara Municipal.

para eleger para a Um branco para eleger para a Assembleia de Freguesia.

Os eleitores têm o dever de verificar a inscrição no recenseamento.

Número de eleitor

O número de eleitor foi eliminado e as mesas de voto passaram a estar organizadas por ordem alfabética. Cada pessoa é identificada pelo seu documento de identificação (Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade).

Portal do Eleitor