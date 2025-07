Huawei tem pronta a segunda geração do Mate XT, o seu smartphone trifold

O segmento de smartphones dobráveis continua a evoluir a um ritmo impressionante, e a Huawei parece estar novamente na vanguarda desta inovação. Após ter sido pioneira com o seu modelo Mate XT, a gigante tecnológica chinesa prepara-se agora para lançar a sua segunda geração.

O sucessor do Huawei Mate XT já deu sinal de vida

De acordo com informações recentes, um novo dispositivo da Huawei passou pelo processo de certificação da TENAA, a entidade reguladora de telecomunicações da China. Este passo burocrático, que confirmou o suporte para redes 5G, revelou pormenores cruciais sobre as especificações de hardware daquele que é apontado como o Huawei Mate XT 2.

Apesar de a certificação ser um passo importante, as informações sugerem que esta nova geração não representará um salto evolutivo drástico, mas sim uma atualização incremental e focada em refinar a experiência de utilização. Trata-se de uma estratégia de maturação do produto.

Os dados filtrados indicam que o novo trifold da Huawei virá equipado com o processador Kirin 9020, uma evolução natural que deverá garantir um desempenho superior. As otimizações estendem-se também ao sistema de câmaras traseiro, que receberá um sensor principal de 50 MP de maiores dimensões e com abertura variável, que promete maior versatilidade fotográfica. Além disso, espera-se uma versão melhorada da teleobjetiva periscópica.

Outra grande novidade será a inclusão de suporte para comunicação via satélite. Embora os detalhes sejam escassos, tudo indica que será uma funcionalidade semelhante à SOS Emergência da Apple, permitindo o envio de mensagens em locais sem cobertura de rede móvel. Presume-se, contudo, que esta ferramenta esteja, numa fase inicial, disponível apenas no mercado chinês.

Desafio da robustez

Até ao momento, não há indicações de que a Huawei pretenda introduzir alterações radicais no design do dispositivo. Sendo uma atualização de hardware, é provável que a aparência geral se mantenha muito semelhante à do seu antecessor. No entanto, não seria de estranhar a implementação de melhorias na dobradiça dupla e na robustez geral do equipamento, aspetos críticos em qualquer smartphone dobrável.

Recorde-se que o Huawei Mate XT Ultimate Design, anunciado em setembro de 2024, surpreendeu com a sua capacidade de se dobrar em formato de "Z". Este mecanismo permite três modos de utilização:

Um smartphone convencional (totalmente dobrado);

Um formato semelhante ao do Samsung Galaxy Z Fold (parcialmente aberto);

E um tablet de 10,2 polegadas (totalmente aberto).

Outro dos seus feitos foi integrar uma bateria de 5600 mAh num corpo ultrafino, embora com um preço de lançamento na Europa de 3499 euros para a versão com 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento.

A Huawei foi a primeira marca a comercializar um smartphone trifold, mas a concorrência não tardará a chegar. Há fortes rumores de que a Samsung está também a desenvolver um dispositivo com um formato semelhante, embora com um mecanismo de dobra distinto.

Se as previsões se confirmarem, a segunda geração do Huawei Mate XT será lançada em setembro, enquanto a proposta da gigante sul-coreana deverá ser apresentada em outubro.

Eis os rumores sobre o potencial trifold da Samsung: