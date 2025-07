Forward Proxy vs. Reverse Proxy: quais as principais diferenças?

Apesar de ambos os tipos de proxy servirem para intermediar a comunicação na internet, os forward proxies e os reverse proxies operam de formas distintas e para finalidades completamente diferentes. Compreender estas diferenças é fundamental para escolher a solução certa para cada necessidade. Eis as principais.

1️⃣ O que é um forward proxy?

Um forward proxy, frequentemente designado apenas como proxy, é o tipo mais comum e conhecido. Atua como um intermediário entre o utilizador (ou uma rede de utilizadores) e a internet. Quando um utilizador tenta aceder a um website, o seu pedido é primeiro enviado para o forward proxy.

Este, por sua vez, reencaminha o pedido para o servidor web de destino. A resposta do servidor segue o caminho inverso, passando pelo proxy antes de chegar ao utilizador.

Do ponto de vista do servidor web, o pedido parece originar-se do proxy e não do utilizador final, mascarando assim o endereço IP real do cliente. Além disso, um forward proxy pode armazenar em cache os dados de pedidos anteriores, o que acelera o acesso a conteúdos visitados frequentemente e melhora o desempenho geral da navegação.

No contexto de uma rede privada, os forward proxies são uma ferramenta valiosa para a segurança, pois permitem controlar e filtrar o tráfego, garantindo que apenas pedidos autorizados saem da rede. Ao ocultar os endereços IP dos utilizadores, proporcionam um nível adicional de anonimato, o que dificulta o rastreamento das suas atividades online.

Tipos de forward proxy

Os forward proxies podem ser classificados pela origem dos seus endereços IP. Os dois tipos mais prevalentes são os residenciais e os de datacenter.

Proxies residenciais: Utilizam endereços IP reais, fornecidos por um Provedor de Serviços de Internet (ISP, originalmente). Estes IPs estão associados a uma localização física, o que os torna indistinguíveis de um utilizador doméstico comum.

Utilizam endereços IP reais, fornecidos por um Provedor de Serviços de Internet (ISP, originalmente). Estes IPs estão associados a uma localização física, o que os torna indistinguíveis de um utilizador doméstico comum. Proxies de datacenter: Os seus endereços IP não provêm de ISPs, mas sim de fontes secundárias, como centros de dados. Não estão ligados a uma localização física específica e são valorizados pela sua elevada velocidade e fiabilidade.

Para que são utilizados os forward proxies?

Tanto indivíduos como empresas recorrem a forward proxies por diversas razões estratégicas:

Aceder a conteúdos com restrições geográficas: Permitem que os utilizadores contornem bloqueios geográficos e acedam a conteúdos disponíveis apenas em determinadas regiões. Por exemplo, uma empresa pode utilizar um proxy localizado na Bélgica para verificar se os seus anúncios estão a ser exibidos corretamente nesse mercado, ou um proxy na Alemanha para aceder a serviços alemães.

Permitem que os utilizadores contornem bloqueios geográficos e acedam a conteúdos disponíveis apenas em determinadas regiões. Por exemplo, uma empresa pode utilizar um proxy localizado na Bélgica para verificar se os seus anúncios estão a ser exibidos corretamente nesse mercado, ou um proxy na Alemanha para aceder a serviços alemães. Garantir o anonimato: Ao utilizar o endereço IP do proxy em vez do IP original do utilizador, criam uma camada de segurança que protege a identidade e a privacidade online, dificultando o rastreamento por terceiros.

Ao utilizar o endereço IP do proxy em vez do IP original do utilizador, criam uma camada de segurança que protege a identidade e a privacidade online, dificultando o rastreamento por terceiros. Extração de dados da web (web scraping): Esta é uma das utilizações mais comuns. As empresas recolhem grandes volumes de dados de websites para análise de mercado, monitorização de preços e outras estratégias de negócio. O uso de proxies evita que os seus IPs sejam bloqueados durante este processo intensivo.

2️⃣ O que é um reverse proxy?

Enquanto um forward proxy atua em nome do cliente, um reverse proxy posiciona-se à frente dos servidores de backend (ou servidores de origem). A sua função é intercetar os pedidos dos clientes e encaminhá-los para o servidor apropriado, otimizando a segurança, a velocidade e a fiabilidade do serviço.

Quando um cliente envia um pedido, este é recebido pelo reverse proxy, que o reencaminha para um dos vários servidores de backend. A resposta do servidor é então devolvida ao cliente através do proxy, fazendo parecer que foi este a processar o pedido. Este mecanismo oculta completamente os servidores de origem, protegendo-os de acessos diretos.

Os reverse proxies são uma ferramenta essencial para prestadores de serviços e websites com muito tráfego.

Tipos de reverse proxy

Existem diferentes configurações, mas as duas principais funcionalidades distinguem os seus tipos:

Reverse proxies standard: Focam-se principalmente na segurança. Ao intercetar todos os pedidos, atuam como um escudo, ocultando a infraestrutura de servidores e protegendo-a de ataques diretos.

Focam-se principalmente na segurança. Ao intercetar todos os pedidos, atuam como um escudo, ocultando a infraestrutura de servidores e protegendo-a de ataques diretos. Load Balancers: São uma forma especializada de reverse proxy, concebida para gerir o tráfego em arquiteturas com múltiplos servidores de backend. Distribuem os pedidos de forma equilibrada entre os servidores disponíveis, evitando a sobrecarga de um único servidor e garantindo um desempenho rápido e estável, mesmo com picos de tráfego.

Aplicações dos reverse proxies

Os websites e serviços online utilizam reverse proxies para várias funções críticas:

Load Balancing: Websites com elevado volume de tráfego dependem de reverse proxies para distribuir os pedidos por vários servidores. Isto aumenta a capacidade de resposta e a resiliência do sistema. Se um servidor falhar, o tráfego é automaticamente redirecionado para os restantes, mantendo o serviço operacional.

Websites com elevado volume de tráfego dependem de reverse proxies para distribuir os pedidos por vários servidores. Isto aumenta a capacidade de resposta e a resiliência do sistema. Se um servidor falhar, o tráfego é automaticamente redirecionado para os restantes, mantendo o serviço operacional. Caching: Podem armazenar em cache conteúdos pedidos frequentemente, como imagens, vídeos ou ficheiros CSS. Ao entregar este conteúdo diretamente a partir da cache, reduzem a carga nos servidores de origem e aceleram drasticamente o tempo de carregamento para o utilizador.

Podem armazenar em cache conteúdos pedidos frequentemente, como imagens, vídeos ou ficheiros CSS. Ao entregar este conteúdo diretamente a partir da cache, reduzem a carga nos servidores de origem e aceleram drasticamente o tempo de carregamento para o utilizador. Anonimato e segurança: Atuam como uma primeira linha de defesa. Ao intercetar todo o tráfego, podem filtrar pedidos maliciosos, bloquear IPs suspeitos e proteger os servidores de backend contra ataques como os de DDoS.

Principais diferenças: forward proxy vs. reverse proxy

A distinção fundamental reside em quem o proxy serve e onde se posiciona na rede. Um forward proxy está do lado do cliente e protege o utilizador, enquanto um reverse proxy está do lado do servidor e protege o serviço.

Utilizador: O forward proxy é usado pelo cliente. O reverse proxy é usado pelo servidor.

O forward proxy é usado pelo cliente. O reverse proxy é usado pelo servidor. Anonimato: O forward proxy oculta a identidade do cliente. O reverse proxy oculta a identidade do servidor.

O forward proxy oculta a identidade do cliente. O reverse proxy oculta a identidade do servidor. Objetivo principal: O forward proxy serve para contornar restrições e proteger a privacidade do utilizador. O reverse proxy serve para gerir o tráfego, aumentar a segurança e melhorar o desempenho do servidor.

Pode um forward proxy funcionar como um reverse proxy?

Não. Embora os conceitos sejam análogos, os seus propósitos e arquitetura de software são distintos e incompatíveis. Um proxy é mais do que um simples endereço IP; é uma aplicação de software dedicada a uma função específica. O software que gere um forward proxy está desenhado para tarefas diferentes daquele que gere um reverse proxy, tornando-os não intercambiáveis.

A escolha entre um forward proxy e um reverse proxy depende inteiramente dos objetivos. Se um website recebe um grande volume de tráfego, um reverse proxy é essencial para gerir a carga e garantir o desempenho. Por outro lado, para tarefas como a recolha de grandes volumes de dados da web sem sofrer bloqueios, um forward proxy é a ferramenta adequada.

A principal ilação é que, apesar do nome partilhado, são ferramentas distintas, não intercambiáveis, cada uma otimizada para resolver um conjunto específico de desafios no mundo digital.

Leia também: