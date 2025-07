Entrega da declaração mensal do IVA de maio alargada até 22 de julho

Na passada sexta-feira, o Governo decidiu alargar o prazo para as empresas entregarem a declaração mensal de IVA de maio. Tal deveu-se a problemas nos programas de contabilidade. Saiba qual a nova data.

A declaração mensal do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) é uma obrigação fiscal em Portugal para os sujeitos passivos que se encontrem enquadrados no regime mensal de IVA.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alargou o prazo para a entrega da declaração periódica do IVA referente ao mês de maio de 2025 (regime mensal). Este prolongamento do prazo visa dar mais tempo aos contribuintes para cumprirem as suas obrigações fiscais. A nova data é 22 de julho.

Este adiamento aplica-se apenas à declaração periódica do IVA de maio, não afetando outras obrigações fiscais. A entrega deve ser feita através do Portal das Finanças.

A entrega do valor à Autoridade Tributária e Aduaneira continua, assim, até ao dia 25 de julho.

A declaração mensal é obrigatória para as empresas que têm um volume de negócios igual ou superior a 650.000 euros por ano.