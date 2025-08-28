Reveja a privacidade do seu Spotify. Pode estar a mostrar aquilo que não quer

A privacidade nas plataformas digitais é uma preocupação crescente para muitos utilizadores. Com o Spotify a evoluir para além de um mero serviço de streaming de música, rever as suas definições de privacidade é um passo fundamental para garantir o controlo sobre a sua informação pessoal.

Assuma o controlo com a "Sessão privada"

O recente anúncio da implementação de mensagens diretas no Spotify serve como um excelente pretexto para uma revisão detalhada das opções de privacidade que a plataforma oferece. Para muitos, a experiência de ouvir música é um ato pessoal e íntimo, e a partilha dessa atividade deve ser uma escolha consciente e não uma predefinição.

Com este princípio em mente, exploramos o painel de controlo de privacidade do Spotify. Para aceder, basta abrir a aplicação, dirigir-se ao seu "Perfil" > "Definições e privacidade" > "Privacidade e funções sociais". É aqui que se concentra a maior parte das ferramentas para gerir o que é partilhado com outros utilizadores.

A "Sessão privada" funciona de forma análoga ao modo de navegação anónima de um browser. Enquanto esta opção estiver ativa, a sua atividade de reprodução não é guardada no histórico, não influencia as recomendações futuras do algoritmo e não será contabilizada no seu resumo anual "Wrapped".

Esta funcionalidade tem uma duração limitada, desativando-se automaticamente após seis horas. Embora útil para momentos pontuais, ajustar as restantes opções de forma permanente pode ser uma solução melhor.

O que os seus seguidores podem ver no Spotify?

Por predefinição, o Spotify partilha a sua atividade de reprodução com os seus seguidores através do feed de amigos na versão para computador. Isto significa que aquilo que está a ouvir pode ser visto quase em tempo real. Se prefere que a sua atividade musical minuto a minuto não seja pública, é aconselhável desativar a opção "Atividade de audição".

Da mesma forma, o seu perfil pode exibir os "Artistas reproduzidos recentemente". Para quem valoriza a discrição sobre os seus gostos musicais ou simplesmente não deseja exibir esta informação, desativar esta funcionalidade é a escolha acertada, tornando o perfil mais privado.

Gestão de playlists: o dilema entre público e privado

Um aspeto muitas vezes esquecido é que, ao criar uma nova playlist no Spotify, esta é definida como "pública" por predefinição. Qualquer pessoa com o link pode aceder-lhe e, dependendo das suas restantes configurações, ela aparecerá no seu perfil.

Felizmente, pode desativar a opção "Playlists públicas" localizada na secção "Visibilidade da playlist". É de salientar que esta definição só afetará as playlists criadas após a sua alteração.

Contudo, se tem uma playlist já criada que deseja que fique privada, pode facilmente selecionar "Tornar privada", e a playlist fica oculta para todos.

Prepare-se para a chegada das mensagens diretas ao Spotify

A funcionalidade de mensagens diretas, embora ainda não disponível em toda a Europa, está a ser implementada de forma progressiva. Para quem vê o Spotify como um santuário musical e não como mais uma rede social, esta adição pode gerar apreensão.

No entanto, a empresa já confirmou que a funcionalidade terá os seus próprios controlos de privacidade, permitindo a sua desativação completa. Adicionalmente, estarão disponíveis ferramentas para bloquear utilizadores e recusar pedidos de contacto.

