Chinesa ByteDance obtém acesso aos melhores chips de IA da NVIDIA

A ByteDance, detentora do TikTok, está a expandir a sua capacidade computacional fora da China através de um investimento massivo em semicondutores de última geração da NVIDIA. A empresa procura consolidar os seus esforços de inteligência artificial (IA) em mercados internacionais.

ByteDance expande para o Sudeste Asiático

Segundo informações avançadas pelo Wall Street Journal, a gigante tecnológica chinesa estabeleceu uma parceria com a Aolani Cloud, uma firma sediada no Sudeste Asiático, para implementar 500 sistemas de computação Blackwell na Malásia. Esta operação envolve a mobilização de aproximadamente 36.000 chips B200, representando um grande salto tecnológico para a empresa.

O projeto de infraestrutura deverá exigir um investimento superior a 2,5 mil milhões de dólares. Trata-se de uma escala sem precedentes para a Aolani Cloud, cujas operações atuais assentam em hardware avaliado em cerca de 100 milhões de dólares.

O objetivo principal da ByteDance passa por sustentar a investigação e o desenvolvimento de IA fora do território chinês, satisfazendo a crescente procura global dos seus clientes por este tipo de tecnologia.

NVIDIA esclarece regulamentação das exportações

Em resposta a estas movimentações, um porta-voz da NVIDIA esclareceu que as atuais regras de exportação permitem a construção e operação de centros de dados em países que não se encontram sob restrições diretas.

A fabricante de chips salientou ainda que todos os parceiros de serviços na nuvem são submetidos a processos de revisão rigorosos antes de obterem autorização para receber os seus produtos mais avançados.

Por sua vez, a Aolani Cloud assegurou que cumpre integralmente todas as normas de controlo de exportação aplicáveis, focando-se na prestação de serviços de computação de alto desempenho para diversas empresas na Ásia e no resto do mundo.

Embora surjam relatos sobre a possível aquisição de chips H200 pela ByteDance, as condições contratuais para a sua utilização ainda não terão sido finalizadas entre as partes.

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