Spotify lança Mensagens para partilha de músicas e podcasts diretamente na app

Respondendo a uma vontade dos utilizadores, o Spotify está a lançar uma funcionalidade de mensagens dentro da sua aplicação de streaming de música. Daqui em diante, a partilha de músicas e podcasts pode acontecer sem ser utilizada outra plataforma.

Uma vez que as recomendações "sempre estiveram no centro da experiência do Spotify", a plataforma de streaming de música está a lançar uma nova funcionalidade de mensagens.

Segundo o Spotify, a nova funcionalidade entrega "um espaço dedicado dentro da aplicação para partilhar músicas, podcasts ou audiolivros" com amigos e familiares, bem como uma maneira fácil de acompanhar as recomendações, indo ao encontro do que os utilizadores pediram.

Além de dar a conhecer o trabalho de artistas, autores e criadores mais facilmente, as mensagens tornam a partilha mais simples e otimizada dentro da própria aplicação.

O comunicado oficial do Spotify informa que as Mensagens começarão a ser disponibilizadas a partir desta semana, para utilizadores Free e Premium com 16 anos ou mais em mercados selecionados em dispositivos móveis.

Como vão funcionar as mensagens no Spotify?

De forma simples, as mensagens são conversas individuais por via das quais o utilizador pode partilhar conteúdo do Spotify e reagir com texto e emojis.

Após aceitar um pedido de mensagem, o utilizador poderá reagir com emojis, enviar mensagens de texto e partilhar conteúdo do Spotify de forma integrada.

A secção das Mensagens estará disponível a partir da foto de perfil da conta, no canto superior esquerdo.

