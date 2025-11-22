Tablet Android ou iPad: qual escolher na Black Friday 2025?

Estamos em pleno final de novembro de 2025 e a Black Friday traz muitos descontos, incluindo em tablets. Se está a pensar comprar um, a pergunta inevitável: Android ou iPad?

A resposta não é "qual é melhor", mas qual serve melhor o seu propósito. É fácil encontrar pessoas a gastar 400€ num iPad para ver Netflix, quando um tablet Android de 150€ faz exatamente o mesmo. Para ficar a par de uma grande variedade de opções disponíveis, veja os tablets em promoção na Black Friday com filtros por orçamento.

A decisão por tipo de utilização

Para ver vídeos, ler e navegar: Qualquer tablet Android de 150-200€ faz isto perfeitamente. O ecrã mostra a mesma série, o navegador abre os mesmos sites. Pagar 400€ por iPad para isto é desperdício. Procure ecrã 10-11", 128GB, bateria 5000mAh+. Opções como Xiaomi Redmi Pad SE (156€), Lenovo Tab 10.1" (desde 105€), Samsung Galaxy Tab A11 (135€) são interessantes neste segmento. Poupa 200€+ face ao iPad mais barato.

Para crianças: Android sempre. Tablets caem, batem, partem. Quando partir, prefere ter perdido 120€ ou 400€? O Lenovo Tab 10.1" com capa (105€) ou Xiaomi Redmi Pad 2 com capa (176€) são perfeitos. A experiência para YouTube Kids e jogos infantis é idêntica.

Para estudantes: Depende do ecossistema. Tem iPhone e Mac? iPad facilita tudo (AirDrop, continuidade). Usa Android e Windows? Tablet Android poupa 150-200€ para abrir PDFs, Google Docs, e YouTube educativo. Alguns incluem caneta, como o Lenovo Idea Tab com Tab Pen (197€). Se o orçamento é abaixo de 250€, Android; se é acima de 350€ e tem ecossistema Apple, iPad.

Para trabalho e criação: iPad leva vantagem clara. Apps profissionais (Procreate, LumaFusion) funcionam melhor ou só existem em iPad. Para trabalho básico (Google Docs, e-mail), uma tablet Android de 250€ serve. Mas para produtividade séria, o iPad Air 2025 será uma escolha apropriada, disponível a partir de 639€. É importante compreender que tablets Android não substituem o portátil para trabalho sério.

Para desenho digital: iPad sem discussão. Apple Pencil + Procreate não têm rival. Lenovo tem canetas mas a experiência não se compara. Se quer desenhar a sério, iPad Air (desde 639€). O iPad base (desde 362€) serve para começar.

Orçamento e decisão rápida

100-150€: Só Android (Lenovo Tab 105€, Samsung Tab A11 135€). Para consumo básico e crianças.

150-250€: Melhor relação qualidade-preço. Xiaomi Redmi Pad 2 (desde 166€), Samsung Galaxy Tab A9+ 256GB (246€). Ecrãs 11", desempenho decente, armazenamento suficiente.

250-350€: Zona crítica. Android topo (Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 246€, Lenovo Idea Tab Pro 338€) ou iPad entrada (iPad 2024 333€, iPad 2025 desde 362€). Decisão: tem iPhone/Mac? iPad. Usa Android/Windows? Tablets Android topo são competentes.

600€+: Só iPad faz sentido. iPad Air 2025 (desde 639€) para trabalho. Neste orçamento, se pensa Android, devia comprar portátil.

Perguntas práticas: Tem iPhone? → iPad integra melhor. Tem Mac? → iPad facilita workflow. Usa Android? → Tablet Android. Orçamento < 200€? → Só Android existe. É para criança? → Android sempre. Quer tê-lo durante 5+ anos? → iPad recebe atualizações mais tempo.

Erros e mitos a evitar

Há vários equívocos comuns na escolha de um tablet, sobretudo nesta altura do ano. Um dos mais frequentes é comprar um iPad apenas para uso básico: pagar cerca de 400€ para ver Netflix ou navegar nas redes sociais é desperdício, quando um Android de 150€ faz exatamente o mesmo. O oposto também acontece: muita gente espera ter uma experiência ao nível de um iPad num Android barato, mas um modelo de 150€ não é um "iPad em conta", é simplesmente um dispositivo diferente, com outra proposta.

Outro erro é ignorar o armazenamento. Os 64 GB enchem rapidamente e, na prática, os 128 GB são o mínimo sensato. A diferença ronda os 20 euros e vale claramente o investimento. Também é importante desconfiar de descontos demasiado chamativos; aquelas promoções de "era 400€, agora 250€" podem ser ilusórias, já que o preço habitual pode ter sido 280€.

A escolha do tablet também deve considerar o ecossistema. Juntar iPad com Android ou Windows, ou Android com iPhone e Mac, cria pequenas fricções diárias que se tornam cansativas com o tempo. E há ainda mitos persistentes: a ideia de que "o iPad é sempre melhor" não corresponde à realidade, porque para consumo básico um Android de 180€ oferece, na prática, a mesma experiência de um iPad de 400€. Da mesma forma, o cliché "Android é lento" só se aplica a modelos muito baratos, abaixo dos 100€, ou equipamentos antigos; tablets Android decentes, na faixa dos 200€, são rápidos e funcionam bem.

Por fim, muita gente assume que precisa de 256 GB de armazenamento quando, para a maioria dos utilizadores, 128 GB são mais do que suficientes. O resto é facilmente resolvido com cloud.

Resumo por uso

Uso Android iPad Melhor Ver vídeos/Netflix Excelente 150€ Excelente 400€ Android (metade preço) Crianças Ideal 105-180€ Caro Android Apontamentos Básico Excelente iPad (se o orçamento permitir) Desenho Limitado Profissional iPad Trabalho básico Suficiente Melhor Android (se orçamento <300€)

Onde comprar

Para consultar modelos específicos com preços atualizados, veja estes tablets em promoção na Black Friday.

Na relação qualidade/preço, as opções mais equilibradas continuam a ser o Xiaomi Redmi Pad 2 de 11", disponível desde cerca de 166€, e o Samsung Galaxy Tab A9+ com 256 GB, que ronda os 246€. Para quem procura entrar no ecossistema Apple, o iPad 2025 de 11" começa nos 362€ e o iPad 2024 de 10,9" mantém-se uma alternativa sólida por cerca de 333€.

Para crianças, a solução mais prática e económica passa geralmente pelo Lenovo Tab de 10,1" com capa incluída, por volta dos 105€. Já para trabalho mais sério, produtividade ou apps profissionais, o iPad Air 2025 destaca-se como a escolha mais capaz, a partir de 639€.

Em conclusão...

A questão essencial é simples: vai realmente tirar partido das capacidades extra do iPad que justificam pagar o dobro ou o triplo? Se a resposta for afirmativa, seja pelo uso de apps profissionais, desenho digital ou pelo ecossistema Apple, então o iPad é a escolha natural.

Caso contrário, ou se existir dúvida, um tablet Android entre 180€ e 250€ cumpre perfeitamente o objetivo, permite poupar mais de 200 euros e alocar esse valor a outras necessidades. Para cerca de 80% dos utilizadores, um Android de 200€ oferece tudo o que é necessário. O iPad é superior, mas "superior" não significa automaticamente "necessário". E, em época de Black Friday, a regra mantém-se: não compre um iPad para tarefas típicas de Android, nem espere que um Android ofereça a experiência de um iPad.