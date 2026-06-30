Reparar um smartphone ou portátil sem sair de casa? A iSell tem um ótimo serviço para isso

Quando um smartphone ou computador portátil avaria, encontrar uma solução rápida e de confiança nem sempre é tarefa fácil. Foi por isso que achámos interessante conhecer o serviço de reparações da iSell. Deixamos tudo sobre ele.

A iSell disponibiliza um sistema online que permite pedir um orçamento em poucos minutos e tratar de praticamente todo o processo sem necessidade de visitar uma loja física.

A proposta é simples. Basta escolher o equipamento, indicar a avaria, ver uma estimativa de preço e, caso faça sentido, agendar a recolha do dispositivo.

Um processo pensado para ser simples

Um dos aspetos que mais chama a atenção é a forma como todo o pedido está organizado. Em vez de ser necessário contactar o suporte ou trocar vários emails, existe um configurador onde basta selecionar a marca, a categoria do equipamento e o modelo.

Atualmente, o serviço cobre equipamentos Apple, Samsung e Xiaomi.

No caso da Apple, é possível reparar iPhone, iPad, MacBook, iMac e Apple Watch.

Já na Samsung, estão disponíveis várias séries Galaxy A, S e Z.

A Xiaomi inclui também equipamentos Redmi e Poco.

Depois de escolhido o modelo, surge uma lista com as intervenções disponíveis.

Dependendo do equipamento, é possível selecionar reparações como substituição do ecrã, troca da bateria, reparação da câmara, microfone, porta de carregamento, tampa traseira, sensores, botões ou até serviços mais técnicos, como limpeza de líquidos ou intervenções na placa-mãe através de micro soldadura.

À medida que se escolhe a reparação, o sistema apresenta uma estimativa de preço e também uma previsão do tempo necessário para concluir o trabalho. Isto ajuda a perceber rapidamente se compensa avançar ou não, sem qualquer compromisso.

O orçamento é gratuito

Um ponto que poderá interessar a muitos utilizadores é que o pedido de orçamento não tem qualquer custo. É possível configurar toda a reparação, consultar o valor estimado e apenas depois decidir se pretende avançar.

Caso a resposta seja positiva, o passo seguinte consiste em preencher um formulário com os dados de contacto, a morada para recolha, uma breve descrição da avaria e, quando necessário, o código de desbloqueio do equipamento para facilitar os testes técnicos.

iSell também tem lojas físicas

Outro detalhe interessante é o serviço de recolha e entrega ao domicílio em Portugal continental. Em vez de ser necessário deslocar-se até uma loja, basta agendar a recolha para a morada pretendida.

Naturalmente, quem preferir entregar o equipamento pessoalmente também pode fazê-lo, uma vez que a iSell possui lojas físicas em Torres Vedras, Caldas da Rainha e Lisboa.

Quanto tempo demora?

A empresa indica que a maioria das reparações é concluída entre um e dois dias úteis após a receção do equipamento, embora esse prazo possa variar consoante a disponibilidade das peças necessárias e ao tempo de transporte associado à recolha e entrega.

Peças originais ou compatíveis?

Esta é uma das dúvidas mais frequentes quando se fala de reparações. Segundo a iSell, existem diferentes opções consoante o equipamento e o tipo de intervenção.

Em alguns casos é possível escolher entre peças Originais (incluindo Service Pack ou peças recondicionadas) e peças Compatíveis Premium, sendo que o configurador apresenta o preço correspondente a cada opção quando ambas estão disponíveis.

A iSell oferece três anos de garantia sobre a peça substituída e sobre a mão-de-obra. Caso a peça reparada apresente algum problema dentro desse período, a empresa indica que procede à reparação sem custos adicionais.

Vale a pena?

À primeira vista, a proposta da iSell parece apostar sobretudo na conveniência. O facto de ser possível obter um orçamento online em poucos minutos, conhecer antecipadamente uma estimativa de preço, agendar a recolha do equipamento e acompanhar um processo relativamente simples reduz bastante a complexidade que normalmente está associada a uma reparação.

Também merece destaque a variedade de equipamentos suportados, desde smartphones até computadores e smartwatches, bem como a possibilidade de escolher, em determinados casos, entre peças originais e compatíveis.

Para quem procura uma solução prática para reparar um smartphone, tablet, computador portátil ou smartwatch, especialmente sem necessidade de sair de casa, este serviço apresenta várias características interessantes e um processo bastante acessível, mesmo para quem não está habituado a lidar com questões técnicas.

iSell - Reparações

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