Bill Gates é responsável pelo “maior erro de sempre”: custou 400 mil milhões à Microsoft

Nem mesmo os maiores visionários da tecnologia estão livres de cometer falhas catastróficas nas suas decisões de liderança. Bill Gates, o fundador da Microsoft, admitiu publicamente aquele que considera ser o seu pior erro estratégico, que abriu caminho para o domínio absoluto da Google no mercado móvel.

A oportunidade perdida que definiu o mercado móvel

Atualmente, o ecossistema Android é indissociável da gigante Google, mas este sistema operativo esteve prestes a seguir um rumo completamente diferente.

Nos seus primórdios, o Android encontrava-se num impasse entre a Microsoft e a Google, aguardando que uma das empresas assumisse a liderança do projeto.

A hesitação de Bill Gates em avançar com a aquisição ou desenvolvimento desta plataforma permitiu que a Google assumisse o controlo, transformando-o no sistema operativo mais popular do planeta.

A confissão de Bill Gates e a reação do criador do Android

Durante uma entrevista concedida há alguns anos, Bill Gates revelou que a sua falha mais grave foi a má gestão que impediu a Microsoft de ocupar a posição que hoje pertence ao Android.

Esta incapacidade de reação rápida deu à Google a margem necessária para lançar o sistema antes dos seus concorrentes diretos.

Com uma quota de mercado global que ronda os 72%, o impacto financeiro desta decisão é colossal, estimando-se que a Microsoft tenha deixado escapar um valor de 400 mil milhões de dólares.

A resposta irónica do fundador do Android

Rich Miner, fundador do Android, não perdeu a oportunidade de comentar esta revelação no X, afirmando que o seu objetivo inicial era precisamente impedir que a Microsoft monopolizasse o setor dos telemóveis da mesma forma que fizera com os computadores pessoais.

Adicionalmente, Steve Ballmer, antigo CEO da Microsoft, corroborou esta perspetiva, reconhecendo que a empresa pecou por excesso de confiança e por uma soberba excessiva em torno da marca Windows, o que acabou por ditar a derrota no ecossistema móvel.

Leia também: