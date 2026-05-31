Bill Gates é responsável pelo “maior erro de sempre”: custou 400 mil milhões à Microsoft
Nem mesmo os maiores visionários da tecnologia estão livres de cometer falhas catastróficas nas suas decisões de liderança. Bill Gates, o fundador da Microsoft, admitiu publicamente aquele que considera ser o seu pior erro estratégico, que abriu caminho para o domínio absoluto da Google no mercado móvel.
A oportunidade perdida que definiu o mercado móvel
Atualmente, o ecossistema Android é indissociável da gigante Google, mas este sistema operativo esteve prestes a seguir um rumo completamente diferente.
Nos seus primórdios, o Android encontrava-se num impasse entre a Microsoft e a Google, aguardando que uma das empresas assumisse a liderança do projeto.
A hesitação de Bill Gates em avançar com a aquisição ou desenvolvimento desta plataforma permitiu que a Google assumisse o controlo, transformando-o no sistema operativo mais popular do planeta.
A confissão de Bill Gates e a reação do criador do Android
Durante uma entrevista concedida há alguns anos, Bill Gates revelou que a sua falha mais grave foi a má gestão que impediu a Microsoft de ocupar a posição que hoje pertence ao Android.
Esta incapacidade de reação rápida deu à Google a margem necessária para lançar o sistema antes dos seus concorrentes diretos.
Com uma quota de mercado global que ronda os 72%, o impacto financeiro desta decisão é colossal, estimando-se que a Microsoft tenha deixado escapar um valor de 400 mil milhões de dólares.
A resposta irónica do fundador do Android
Rich Miner, fundador do Android, não perdeu a oportunidade de comentar esta revelação no X, afirmando que o seu objetivo inicial era precisamente impedir que a Microsoft monopolizasse o setor dos telemóveis da mesma forma que fizera com os computadores pessoais.
Adicionalmente, Steve Ballmer, antigo CEO da Microsoft, corroborou esta perspetiva, reconhecendo que a empresa pecou por excesso de confiança e por uma soberba excessiva em torno da marca Windows, o que acabou por ditar a derrota no ecossistema móvel.
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É compreensível. Ele andava muito ocupado a visitar uma certa ilha privada.
E aquela em que ele disse que 32megas de ram dava para sempre? Que o iphone era um brinquedo e windows mobile e que era bom? So rir!!! Ainda hoje quem não tem iphone e um falhado!