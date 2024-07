Microsoft aposta no Android e já deixa aceder aos ficheiros do smartphone no Windows 11

Desde que lançou o Windows 11 que a Microsoft mostrou que o Android é uma das suas apostas, em todas as versões, mesmo no Insider. A união entre estes dois sistemas tem sido mostrada e agora existe mais uma novidade. A Microsoft passou a permitir que os utilizadores acedam aos ficheiros do smartphone Android no Windows 11

Microsoft volta a apostar no Android

A Microsoft já lançou esta semana novas compilações do Windows 11 Insider para os canais Beta, Canary e Release Preview. No entanto, a equipa da gigante do software ainda não terminou de revelar novidades. Anunciaram um novo lançamento para todos os membros do programa Windows Insider que também possuam um smartphone Android e usam o Windows 11.

Numa publicação no seu blogue oficial, a empresa afirma que esta atualização permitirá aceder aos ficheiros dos seus smartphnes Android remotamente no seu PC com Windows 11. Esta nova experiência permitirá navegar por todas as pastas e ficheiros, incluindo os que estão no telefone Android. Poderá abri-los, copiá-los para o PC, copiar ficheiros do PC para o telefone, renomear, movê-los e eliminá-los.

Fcheiros do smartphone no Windows 11

Existem alguns requisitos para esta nova funcionalidade para além de ter um PC com Windows 11 e ser membro do programa Windows Insider. Uma delas é que o dispositivo móvel deve ter o Android 11 ou superior instalado. A outra é que precisa de ter a versão beta da aplicação Link to Windows instalada no telefone Android, com a versão 1.24071 ou superior.

Para ativar esta experiência, os utilizadores devem aceder a Definições > Bluetooth e dispositivos > Dispositivos móveis e escolher “Gerir dispositivos”. Aqui deve permitir que o PC aceda ao telefone Android. Encontrará um botão para mostrar o smartphone no Explorador de Ficheiros. Se não existir esta opção, significa que a experiência ainda não foi implementada para o utilizador.

Integração não está perfeita no Insider

Ainda que esteja em testes, e isto é normal no programa Insider, existem alguns problemas conhecidos com esta funcionalidade. Quando o utilizador elimina ficheiros do telefone do PC, estes são movidos para uma nova pasta da Reciclagem do telefone. Atualmente, estes permanecem na Reciclagem durante 5 dias, embora a caixa de diálogo indique 30 dias.

Ocasionalmente, os ficheiros eliminados da nova pasta Reciclagem do smartphone podem não aparecer no Explorador de Ficheiros do PC. Por vezes, as operações realizadas nos ficheiros do telefone no PC podem não ser sincronizadas com o telefone.