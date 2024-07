OpenAI revelou a sua arma contra a Google! Apresentou o seu motor de pesquisa com IA

A OpenAI revelou finalmente a ferramenta com que quer lutar diretamente contra a Google. Falamos do seu motor de busca SearchGPT, baseado em IA. Este novo motor de pesquisa de IA fornece acesso em tempo real a informações na Internet. Será que a Google vai perder o mercado?

OpenAI apresentou o seu motor de pesquisa

Tal como já tinha sido idealizado no passado, o SearchGPT é um motor de pesquisa que fornece acesso em tempo real a informação na Internet. Ao contrário de outros, não só disponibiliza links, como também resume e contextualiza a informação que encontra.

Por exemplo, se os utilizadores pesquisarem por festivais de música, fornecerá breves descrições e detalhes dos eventos, juntamente com links relevantes. Quem quiser informações sobre qualquer outro tema terá a ajuda do SearchGPT, que dará toda a informação e ainda adicionará dados de contexto e de ajuda para entender.

IA irá alimentar esta proposta importante

Características do motor de pesquisa SearchGPT:

Acesso à informação em tempo real: o SearchGPT permite aos utilizadores aceder instantaneamente à informação na Internet.

resume os resultados da pesquisa para os utilizadores e apoia-os com ligações de origem.

resume os resultados da pesquisa para os utilizadores e apoia-os com ligações de origem. Respostas visuais: a funcionalidade de respostas visuais proporciona resultados de pesquisa mais interativos e visualmente ricos.

Atualmente, o SearchGPT está aberto a apenas 10.000 utilizadores de teste. A OpenAI trabalha com parceiros para gerar resultados de pesquisa utilizando feeds de conteúdo direto. Inicialmente, este serviço existe como um protótipo e como um recurso planeado para ser integrado no ChatGPT.

Informação em tempo real da Internet

A OpenAI desenvolveu o SearchGPT em colaboração com vários parceiros de notícias. O feedback de organizações como o The Wall Street Journal, The Associated Press e Vox Media melhora continuamente o sistema. Os editores terão opções para gerir a forma como o seu conteúdo aparece e optar por não ter o seu conteúdo utilizado na formação de modelos.

O SearchGPT é visto como um sério concorrente dos esforços da Google para integrar recursos de IA. Diz-se que até a Google está a monitorizar de perto estes desenvolvimentos. Além disso, os custos da OpenAI estão a aumentar rapidamente e é necessário encontrar formas de rentabilizar este novo produto.

Este novo motor de busca pode mudar por completo a forma como acedemos à informação na internet. O acesso à informação em tempo real e as respostas visuais parecem destinadas a tornar a experiência de pesquisa muito mais interativa e eficiente. Será que vai dar luta à Google e ao seu domínio?