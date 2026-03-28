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PCs com Windows perdem face aos Mac e apps bloqueiam mais

· Apple 3 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. André says:
    28 de Março de 2026 às 11:06

    Certo, mas Windows dá com apps de 30 anos.

    Responder
  2. Oraxulo says:
    28 de Março de 2026 às 11:13

    Isto tudo muito giro, mas, a Apple tem meia dúzia de equipamentos no mercado, como é lógico consegue manter o software mais optimizado, se fosse como o Windows tem de funcionar em milhões de configurações diferentes, secalhar a conversa já não era a mesma…

    Responder
  3. Tug@Tek says:
    28 de Março de 2026 às 11:22

    Sim, o IOS é bastante superior à concorrência!!!
    Se até aqui o IOS era acessível a muito poucos, isso mudou com o lançamento do NEO.
    Este sim fez soar os sinos em Redmond…
    O utilizador comum está cansado e desiludido com a MS e tem no IOS a alternativa ideal e por isso está a mudar em massa para o IOS.
    Eu por mim falo, já só uso MS em ambiente profissional.

    Responder

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