PCs com Windows perdem face aos Mac e apps bloqueiam mais

Há uma luta silenciosa e eterna entre os PCs com Windows e os Mac. Cada um tem argumentos, mas os dados provam tudo. Um estudo revelou que além de apresentarem um melhor desempenho do que os computadores com Windows, os Mac da Apple também duram 3 vezes mais do que aqueles que executam o sistema operativo da Microsoft.

PCs com Windows têm mais problemas que os Mac

O Windows sofre três vezes mais falhas que o macOS. Esta é uma das principais conclusões de um novo relatório que destaca as deficiências do sistema operativo da Microsoft. Segundo dados publicados pela empresa de telemetria empresarial Omnissa, os PCs com Windows apresentam até 3,1 vezes mais erros críticos de sistema, com muito mais frequência do que os Mac da Apple.

Com base na análise de milhões de dispositivos ao longo do último ano, as aplicações de sistema da Microsoft também apresentam um mau desempenho. Bloqueiam até 7,5 vezes mais do que no ecossistema da Apple. Estes números contrastam fortemente com a quota de mercado que o Windows mantém em todo o mundo, com cerca de 73% em termos de PCs desktop, mesmo com o salto definitivo do Windows 10.

Em contraste, a Apple mantém uma quota de mercado de aproximadamente 15%, com maior influência em setores de elevado valor acrescentado. Isto bem como em regiões localizadas, como os EUA e a Europa. Considerando os números deste novo relatório, é de salientar que a diferença entre as empresas reside nos seus modelos de negócio. A Apple tem um controlo quase total sobre o seu hardware, com os seus próprios chips e software.

Apps para Microsoft bloqueiam mais que as para Apple

Esta é uma grande desvantagem para o sistema operativo da Microsoft, que tem de depender da compatibilidade com dispositivos de diferentes fabricantes. Isso pode acabar por levar a mais erros. Especificamente, o relatório destaca que a maioria das falhas nos PCs com Windows não se deve a erros no código da Microsoft. É, sim, a incompatibilidades de controladores e hardware em diferentes máquinas.

Embora isto seja uma vantagem para o Windows, permitindo alcançar muitos dispositivos e praticamente dominar o mercado sozinho, é também algo percetível no desempenho para o utilizador final. De notar que este relatório se refere a computadores empresariais, embora possa ser perfeitamente extrapolado para os computadores que temos em casa.

Em todo o caso, do número total de dispositivos analisados, pelo menos 90% dos que utilizam Windows têm menos de 3 anos, sendo que apenas 2% ultrapassam os 6 anos de utilização. Já nos Mac, esta última percentagem sobe para 11,5%. Isto significa que a Apple consegue oferecer dispositivos mais duráveis ​​com o seu ecossistema, praticamente triplicando o que se vê nos PCs com Windows.