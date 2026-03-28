Maioria concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos

Após o Parlamento português aprovar a proibição do acesso livre de menores de 16 anos às redes sociais, há algumas semanas, quisemos saber o que pensam os nossos leitores sobre este tema. Eis os resultados da última questão!

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Fechada a última questão, é momento de conhecer os resultados: com 2188 respostas, a larga maioria (75%) disse que concordava com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos. Em números, falamos de 1634 respostas afirmativas.

Por outro lado, apenas 25% respondeu não concordar com a proibição aprovada pelo Parlamento português.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

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Questão desta semana: Fará sentido termos centrais nucleares em Portugal? Sim

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Nesta rubrica, colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.