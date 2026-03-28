Mudar do ChatGPT para o Gemini? Google tem a ferramenta de que precisa

Com tanta oferta de IA atualmente, não fica fácil escolher uma ficar fidelizado. Para todos os que adiavam a migração para o Gemini porque começar do zero parecia demasiado trabalhoso, a Google acaba de remover um obstáculo. Agora, é simples e rápido mudar do ChatGPT para o Gemini.

É simples mudar do ChatGPT para o Gemini

A Google lançou uma nova funcionalidade de "importar memória" para o Gemini que lhe permite importar as suas memórias, preferências e contexto pessoal guardados de outros assistentes de IA, incluindo o ChatGPT e o Claude. O anúncio foi feito diretamente pela Google, apresentando a novidade como uma forma de tornar a transição menos como um recomeço e mais como retomar exatamente onde se parou.

Este conceito é bastante simples: se passou semanas ou meses a ensinar a outro chatbot de IA as suas preferências, estilo de escrita ou peculiaridades pessoais, já não precisa de repetir tudo isto de raiz. O Gemini pode agora importar estas informações e utilizá-las para personalizar as suas respostas imediatamente.

Há algum tempo que a maior barreira invisível no espaço da IA ​​tem sido aquilo a que poderíamos chamar de "bloqueio de memória". Já disse ao seu chatbot o seu nome, o seu trabalho, como gosta que as coisas sejam explicadas. Reconstruir tudo isto num novo lugar parece uma tarefa árdua, pelo que a maioria das pessoas simplesmente permanece onde está, mesmo quando tem curiosidade em experimentar algo diferente.

Google tem a ferramenta de IA que precisa

A Google está essencialmente a derrubar essa barreira com o Gemini, e isso pressiona a OpenAI e a Anthropic a implementarem a portabilidade de forma mais significativa. A Anthropic também já deu alguns passos nesse sentido, mas o facto de a Google estar a agir pública e concretamente sinaliza que a portabilidade de memória está a tornar-se um requisito básico, e não um recurso extra.

O facto de esta funcionalidade estar a chegar apenas agora diz algo sobre como a indústria da IA ​​tem operado: construindo as barreiras primeiro e as portas depois. O Gemini tem tentado alcançar o ChatGPT em termos de memória há algum tempo e, embora esta ferramenta de importação seja uma jogada inteligente, também já deveria ter sido lançada há algum tempo.

Dito isto, se tem curiosidade sobre o Gemini, mas está preso ao ChatGPT por hábito, agora é um bom momento para experimentar. Só não espere que as suas memórias importadas sejam uma tradução perfeita. As preferências e o contexto podem ser transferidos, mas a forma como um chatbot utiliza esta informação varia de plataforma para plataforma.