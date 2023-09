Na terça-feira, a Apple anunciou novas funcionalidades que irão ajudar a manter os condutores seguros na estrada. Nomeadamente, foi relevado o novo serviço Assistência Rodoviária por Satélite para os utilizadores do iPhone. Esta novidade será certamente uma adição bem-vinda à lista de funcionalidades de saúde e segurança da Apple. No entanto, o utilizador pode ter dúvidas sobre como funciona, quanto custa e que tipos de assistência pode obter.

Tal como a funcionalidade apresentada ano passado, a SOS Emergência via Satélite, também a Assistência Rodoviária por Satélite tira proveito do investimento da Apple na Globalstar e na sua rede de satélites LEO. Como tal, venha conhecer a novidade anunciada durante o evento Wonderlust da Apple.

Usar a Assistência Rodoviária por Satélite no iPhone

A nova funcionalidade Assistência Rodoviária por Satélite baseia-se nas funcionalidades existentes introduzidas com a série iPhone 14. Conforme já conhecemos, o SOS Emergência via Satélite é um sistema que ajuda a levar socorro a quem está sem outro tipo de comunicação para solicitar o 112.

A Assistência Rodoviária por Satélite funciona de forma semelhante, mas destina-se a cenários menos ameaçadores. A utilização de satélites permite aos utilizadores aceder facilmente à assistência rodoviária, incluindo a partilha da sua localização atual com os serviço de ajuda.

A melhor parte é que os utilizadores não precisam necessariamente de um sinal de telemóvel ou Wi-Fi para contactar os serviços de assistência rodoviária. Assim, a nova funcionalidade por satélite permite que os utilizadores obtenham ajuda para os seus veículos mais facilmente, independentemente do local onde se encontrem.

Para quem questiona que o serviço da Apple tem vantagens face a outros serviços de comunicações via satélite, de facto o da Apple tem algumas vantagens. Isto porque os iPhones utilizam antenas especiais para se ligarem aos satélites Globalstar. Isto torna o sistema mais fiável e útil do que serviços como o Lynk, que utiliza torres de telemóveis para se ligar aos satélites.

Como funciona a Assistência Rodoviária por Satélite?

Os utilizadores com um modelo de iPhone 14 ou iPhone 15 compatível podem aceder à funcionalidade Assistência Rodoviária por Satélite através de uma nova interface dedicada.

Tal como na anterior funcionalidade SOS de Emergência, a Assistência Rodoviária por Satélite guia os utilizadores através do processo de ligação dos respetivos iPhones a um satélite. A partir daí, o serviço da assistência rodoviária envia uma mensagem diretamente ao utilizador e pergunta-lhe que tipo de ajuda necessita.

A Assistência Rodoviária por Satélite para iPhone ajuda nestes casos:

Condutor ficou fechado fora do veículo;

Ficou sem combustível ou energia no carro;

Pneus furados;

Veículo não arranca;

Veículo atolado;

Entre outros problemas.

Quando um utilizador solicita este serviço de assistência, o fornecedor desse confirma a localização do utilizador via satélite e envia a ajuda necessária.

A Assistência Rodoviária por Satélite tem um custo?

A Apple afirmou que irá oferecer a funcionalidade baseada em satélite como um serviço gratuito aos utilizadores do iPhone 15 durante dois anos após a data de compra. Inicialmente, a assistência rodoviária é fornecida através de uma parceria com a AAA (American Automobile Association) apenas para pessoas nos Estados Unidos. Contudo, tal como vimos no SOS Emergência via Satélite, a Apple poderá no futuro expandir a outros países.

Se porventura for aos EUA, poderá usar o recurso, pois ele não está bloqueado nas configurações regionais do seu iPhone ou no Apple ID. No entanto, também é importante observar que nem todos os modelos internacionais do iPhone 14 e iPhone 15 suportam conectividade via satélite, portanto, se comprou o seu iPhone na Arménia, Bielorrússia, China continental, Hong Kong, Macau, Cazaquistão, Quirguistão ou Rússia, não terá acesso ao serviço.

Com mais este serviço, é possível prever que a Apple poderá estar a preparar funcionalidades adicionais nas suas comunicações por satélite. Isto poderá incluir a possibilidade de os utilizadores telefonarem ou enviarem mensagens de texto a outros utilizadores do iPhone via satélite, mediante o pagamento de uma mensalidade.

Para já, as funcionalidades de socorro e ajuda da Apple são gratuitas e estão disponíveis cada vez em mais países.