Após conquistar os dispositivos móveis, o WhatsApp parece focado em conseguir ganhar uma posição de destaque nos tablets. Com o Android já o conseguiu, estando acessível a todos, mas agora tem um novo alvo. A primeira versão dedicada ao iPad foi tornada pública e pode ser testada.

Uma das versões mais pedidas para o WhatsApp está num dispositivo que muitos pensavam nunca receber uma versão. Falamos do iPad da Apple, que tem sido constantemente ignorado neste serviço e sem qualquer novidade na sua eventual app falada em rumores ao longo dos muitos anos.

É curiosa esta posição, visto que a versão dedicada aos tablets Android existe há já mais de 1 ano. Foi uma adaptação que demorou também algum tempo, mas que foi rapidamente adotada pelos utilizadores, que ali replicam a conta do seu smartphone.

A mais recente novidade associada a este serviço de mensagens da Meta cai então na proposta da Apple e suprime esta lacuna com muitos anos. O WhatsApp para iPad está finalmente disponível e pronto para ser testado por quem o pretender.

Curiosamente, esta nova versão está disponível via Testflight da Apple, ou seja, para testes e avaliação. Apenas quem pertence ao programa de testes conseguirá aceder a esta nova versão. Infelizmente este programa está fechado há vários ano e não pode assim receber novos utilizadores.

A sua interface é igual ao que se esperaria. É uma mistura do que temos hoje no iPhone, mas com uma utilização bem alargada graças ao que o ecrã do iPad oferece. É também muito similar ao que já temos hoje em qualquer tablet Android.

Esta é uma novidade importante e que vem assim garantir que o WhatsApp está mesmo em todas as plataformas mais usadas atualmente. O iPad era um dos pedidos mais vezes feito, que assim fica coberto e acessível para trocar mensagens.