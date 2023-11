Há 100 mil vales eficiência para combater a pobreza energética…

Abriu esta segunda-feira (20 de novembro) a segunda fase do programa Vale Eficiência, que pretende entregar - até 2025 - 100 mil vales a famílias economicamente vulneráveis que habitem em edifícios em situação de pobreza energética.

Até três Vales Eficiência, no valor máximo de 3900 euros...

O programa é dirigido a beneficiários da tarifa social de energia elétrica ou que pertençam a um agregado familiar em que pelo menos um dos membros seja beneficiário de uma das seguintes prestações:

Complemento solidário para idosos;

Rendimento social de inserção;

Pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez;

complemento da prestação social para a inclusão;

Pensão social de velhice ou subsídio social de desemprego.

O beneficiário pode receber até três Vales Eficiência, no valor máximo de 3900 euros, sendo-lhe atribuído um Facilitador Técnico que apoiará o processo.

Com este plano pretende-se que as pessoas em situação económica mais vulnerável possam investir na melhoria do conforto térmico da sua habitação, quer por via da realização de intervenções na envolvente, quer pela substituição ou aquisição de equipamentos e soluções energeticamente eficientes. Os vales podem financiar, por exemplo, a substituição de janelas ou a instalação de sistemas de aquecimento.

Os interessados podem candidatar-se ao Vale Eficiência através de um dos balcões das Juntas de Freguesia aderentes ou diretamente através da plataforma do Fundo Ambiental.