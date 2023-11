Revolução na antena: SpaceX revela o novo kit Starlink e diz olá ao WiFi 6

A Starlink apresenta-se cada vez mais como um problema para os operadores tradicionais de internet. E para se tornar "um serviço para todos", a empresa apresenta agora uma nova antena. Esta tem um melhor campo de visão, é mais fina e dispensa o mecanismo de apontamento automático. Além disso, inclui também um router com WiFi 6.

A Starlink, a filial da SpaceX para a Internet por satélite, tem apenas quatro anos, mas nesse curto espaço de tempo conseguiu posicionar-se como uma das empresas mais importantes do sector (embora nem todos estejam satisfeitos com o seu serviço).

Antes do final do ano, e em paralelo com o lançamento de novos satélites, a SpaceX apresentou a terceira geração do kit de instalação Starlink, ou seja, o equipamento que os clientes recebem quando subscrevem o serviço. Eis o que há de novo.

Starlink apresenta uma nova antena e um novo router

Como dissemos, o kit Starlink é composto por vários elementos, mas vamos começar pelo principal: a antena. Esta geração tem algumas alterações interessantes. O prato é agora mais fino, mas também maior. Vejamos as suas dimensões exatas.

Segundo o sítio Web oficial, a largura de 30,3 cm da geração anterior mantém-se igual, mas a altura aumentou de 51,3 cm para 59,4 cm. A espessura da antena também é de apenas 3,97 cm, uma vez que o mecanismo de orientação automática motorizado foi removido.

Este último significa que, ao contrário da antena de segunda geração, os utilizadores terão de orientar a antena manualmente. No entanto, é aqui que a aplicação móvel Starlink entra em ação, fornecendo um guia passo a passo com os parâmetros exatos.

A antena é fornecida com um suporte simples e a possibilidade de a fixar a um mastro externo. A Starlink afirma que isto foi possível, entre outras coisas, porque a antena tem agora um campo de visão 10% melhor do que a geração anterior.

O grau de proteção da antena vai de IP54 a IP67 Tipo 4 e promete funcionar numa gama de temperaturas de -30 °C a 60 °C. A antena foi também concebida para continuar a estar nas melhores condições possíveis para o futuro. Foi igualmente concebida para se manter operacional mesmo com velocidades de vento até 96 km/h.

Um aspeto que não passa despercebido é o consumo de energia. A segunda geração tinha uma gama de 50 a 75 W, enquanto a geração atual se situa na gama de 75-100 W. Estamos perante um consumo de energia mais elevado entre gerações, embora não de forma drástica.

O kit inclui também um router com WiFi 6 (anteriormente WiFi 5), tri-band (anteriormente dual) e duas portas LAN Ethernet com tampa amovível. O kit é compatível com os nós Starlink Gen 2 e Gen 3 Mesh, mas não é compatível com sistemas Mesh de terceiros.