Como publicar no feed do Instagram só para os Amigos Chegados

Quer partilhar fotografias no feed do seu Instagram, mas quer que fiquem visíveis apenas para os seus Amigos Chegados? Saiba que é possível fazê-lo e, hoje, explicamos-lhe como.

Até recentemente, os Amigos Chegados eram um recurso exclusivo das Histórias do Instagram. Esta distinção agrupa os seguidores de forma mais exclusiva e próxima, restringindo a partilha àqueles que não forem incluídos nesse grupo.

Se, até agora, esta funcionalidade só estava disponível nas Histórias, agora, também é possível fazer partilhas exclusivas no feed, deixando as fotografias mais especiais para os Amigos Chegados.

Hoje, mostramos-lhe como pode partilhar as suas publicações do feed apenas com os mais próximos. Ora veja!

Como fazer partilhas no feed para os Amigos Chegados do Instagram?

O processo começa como o de uma publicação normal, pelo que basta abrir o seu Instagram e clicar no +, na barra inferior, e selecionar a(s) fotografia(s) que pretende partilhar.

Depois de tratar das edições, clique em Seguinte.

Quando chegar à página onde vai escrever a sua descrição, identificar pessoas, adicionar uma localização ou uma música, entre outros, verá a novidade: Público. Aí pode definir se quer partilhar a publicação com todos os seus seguidores ou apenas com os seus Amigos Chegados.

Depois de partilhar a(s) fotografias(s), surgirá, no canto superior direito da publicação, a informação de que se trata de uma partilha para Amigos Chegados - à semelhança das Histórias.