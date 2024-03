TikTok prepara uma app para partilhar fotografias e concorrer com o Instagram

Tendo conquistado a Internet de assalto, o TikTok é um verdadeiro caso de estudo. Esta rede social de partilha de vídeos tem acumulado também problemas em alguns países, onde está prestes a ser banido. Agora, a rede social parece preparar-se para lançar uma app nova. Será dedicada à partilha de fotografias e dá ao TikTok um concorrente ao Instagram.

As últimas semanas não têm sido fáceis para o TikTok, pelo menos nos EUA. O governo americano quer acabar com a sua presença no país e garantir assim que os dados dos utilizadores não são acedidos por terceiros e em especial na China.

No meio de toda esta confusão, o TikTok parece estar imune a muitas das acusações e às ideias que estão na sua base. A prova disso é a mais recente informação que surgiu. Dá conta de que poderá estar para chegar uma nova app, dedicada à partilha de fotografias dos utilizadores.

<string name="k0l">Open TikTok Photos</string> <string name="k0m">Get TikTok Photos</string> <string name="k0n">Share this post to TikTok Photos</string> <string name="k0o">Share</string> <string name="k0p">Your post has been shared to TikTok Photos</string> <string name="k0q">TikTok Photos</string> <string name="k0r">On TikTok Photos</string> <string name="k0s">Share to TikTok Photos</string> <string name="k0u">Reach other like-minded people who enjoy photo posts.</string> <string name="k0v">Share photo posts to TikTok Photos</string> n1:text="Sync Your posts to TikTok Photos" n1:text="TikTok Photos will be launched soon, we hope to help you gain new audiences in the new app



If the switch is on, we'll sync your public photos to the new app, whether you close the pop-up or not.%s"

Esta informação surge com base em strings encontradas na mais recente versão da app para o Android. Ali, há várias referências ao que se chamará "TikTok Photos", onde os utilizadores vão poder partilhar as suas fotografias e encontrar outros utilizadores com o mesmo gosto.

As strings descrevem a app dizendo que esta ajudará os utilizadores a "alcançar outras pessoas com interesses semelhantes que gostam de publicar fotos". Uma opção na app principal também permitiria aos utilizadores sincronizar as publicações de fotografias entre a app TikTok normal e o seu perfil com o seu perfil na nova app.

Não há ainda informações sobre quando esta app poderá ser lançada, além do que está no código e que revela que diz que "será lançada em breve". Também foram encontradas na app algumas variações de um ícone para o "TikTok Photos".

Esta é certamente uma aposta que o TikTok quererá usar para combater a sua concorrência mais direta. Depois de tudo o que foi copiado por outras redes sociais, é hora desta rede social usar o mesmo modelo e apresentar um concorrente ao Instagram.