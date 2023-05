A Samsung tem conseguido garantir as atualizações do Android aos seus muitos smartphones. A marca tem apostado firmemente neste campo, como em sido visto. Agora, e sem qualquer alerta, a Samsung terminou o suporte a um lote de smartphones. Descubra quais foram as vítimas mais recentes.

Smartphones Samsung sem mais atualizações

Mesmo com todo o empenho da Samsung no que toca às atualizações do Android, a marca não consegue manter todos os seus smartphones neste ciclo. Vê-se obrigada a colocar alguns de fora todos os anos, por diversas razões, quase sempre associadas ao hardware presente.

A marca colocou agora mais 6 das suas propostas fora do ciclo de atualizações, não garantindo nenhuma novidade a estes equipamentos. A lista pode não parecer muito extensa, mas contempla 3 smartphones e 3 tablets da Samsung.

Galaxy A10

Galaxy A20

Galaxy A40

Galaxy Tab S5e (SM-T72x)

Galaxy Tab A 10.1 (SM-T51x)

Galaxy Tab A 8.0 2019 (SM-P205x)

Como pode ser visto na lista acima, temos três smartphones e três tablets, todos lançados em 2019. Isso significa que a Samsung conseguiu manter a sua promessa de manter os seus equipamentos atualizados por muito mais tempo. Nestes casos concretos, a marca conseguiu garantir que estes tivessem 4 anos de atualizações.

Equipamentos perdem novo acesso ao Android

Este passo, que pode ser confirmado já na lista de equipamentos da Samsung com suporte, levará a que estes percam todas as atualizações. Falamos naturalmente das novas versões do Android e também as correções mensais de segurança e de correção de problemas que a Google apresenta para os fabricantes.

A Samsung tem conseguido manter um registo muito positivo neste campo, com novas versões e atualizações a chegar de forma rápida. A mesmo tempo, a marca tem conseguido aumentar o tempo em que estas são disponibilizadas para os seus equipamentos e para os seus utilizadores.

A lista poderá ser alargada nos próximos tempos, com a chegada de novas propostas da Samsung. A marca deverá apresentar em breve novidades, como tem feito todos os anos, quer nas gamas altas, quer nas dedicadas aos consumidores do segmento médio.