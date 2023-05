Os clássicos reinventam-se de muitas formas e o velhinho Nokia 3310 parece agora estar a seguir esse caminho, ainda que incorretamente. Este telefone clássico está a ser usado para abrir e ligar carros, de forma simples e totalmente automatizada. O problema é real e parece estar a espalhar-se.

Uma nova vida para os velhinhos Nokia 3310

As falhas nos sistemas de proteção dos carros de várias marcas têm sido conhecidas. Estas tardam a ser resolvidas e representam uma ameaça à segurança dos donos destes veículos, que assim podem ser roubados ou simplesmente abertos e colocados a funcionar de forma rápida.

O mais recente relato parece afetar carros de várias marcas e têm uma particularidade que muitos certamente vão entender como engraçada e até muito nostálgica. Os atacantes usam telefones como o bem conhecido Nokia 3310 para albergar todo o hardware necessários.

Como pode ser visto no vídeo acima, em poucos segundos é possível usar este telefone, naturalmente alterado, para colocar em funcionamento um Toyota RAV4. O problema vem de que estes carros aceitam mensagens de outras ECUs. Como tal, o que os hackers fazem, é construir um dispositivo que imite uma ECU secundária.

Abrir, ligar e roubar carros de várias marcas

Para além do Nokia 3310, outros dispositivos foram criados, usando colunas Bluetooth e outros. Estes seguem o mesmo esquema e albergam o hardware necessário. Do que é possível saber, estes podem ser comprados na Internet por preços que vão dos 2.500 euros até 18.000 euros. O problema afeta carros da Toyota, Lexus, e Maserati.

Os investigadores de segurança que detetaram a falha explicaram que as empresas devem adicionar segurança criptográfica para as mensagens CAN. Isso permite bloquear as mensagens de fontes diferentes da ECU autorizada. Até agora, no entanto, a Toyota parece ignorar todos os pedidos de correção, apesar dos hacks se tornarem mais comuns.

Apesar de notificadas, as marcas parecem ter ignorado completamente esta questão e até à data não tem nenhuma solução para o problema. Assim, a falha foi tornada conhecida e o Nokia 3310 e outro dispositivos recuperam assim a sua utilidade para albergar estes dispositivos que permitem abrir e ligar carros.