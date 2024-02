TIOBE: Nem vai acreditar qual a linguagem de programação do ano…

Os modelos de programação têm vindo a mudar, o que tem levado à criação de “novas” linguagens de programação. Apesar disso, há linguagens de programação que, devido à sua eficiência e poder, continuam a ser das mais usadas em todo o mundo. A linguagem de programação do ano já é conhecida. Saiba qual é!

O popular site TIOBE disponibilizou recentemente o TOP das linguagens de programação mais populares em janeiro de 2024. O Python mantém-se na primeira posição, seguido do C e C++.

C# ganha o prémio de linguagem de programação do ano

Mas, Pela primeira vez na história da plataforma TIOBE, C# ganhou o prémio de linguagem de programação do ano. O C# está entre as 10 melhores linguagens de programação, há mais de 2 décadas e tem vindo a crescer. Foi também esta linguagem de programação que conquistou o maior aumento crescimento em apenas um ano (+1,43%).

Os segundos classificados são o Scratch (+0,83%) e Fortran (+0,64%). O C# está a conquistar a participação de mercado do Java e está a tornar-se cada vez mais popular em domínios como back-ends de apps web e jogos (graças ao Unity).

O C# é uma linguagem com arquitectura.NET (dot Net). Embora existam semelhanças com o Java e com o Visual Basic, o C# é muito mais restritivo.