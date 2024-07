“Ganhámos a guerra contra as disquetes”: Japão declara vitória à modernização. Falta o fax…

Em matéria burocrática, o Japão não está na vanguarda. Por isso, 20 anos após o apogeu das disquetes (lembra-se delas?), o país declara vitória, rumo à modernização dos seus sistemas.

Numa decisão que peca por tardia, por já não ser uma ferramenta eficiente, o Governo do Japão eliminou a utilização de disquetes em todos os seus sistemas. Esta decisão era altamente aguardada por aqueles que têm exercido esforços pela modernização da burocracia.

Ganhámos a guerra contra as disquetes a 28 de junho!

Disse Taro Kono, ministro da Digitalização, que tem apelado ao fim dos aparelhos de fax e de outras tecnologias obsoletas, que ainda sustentam a atividade do Governo do Japão.

Conforme recordado pela Reuters, em meados do mês passado, a Agência Digital havia eliminado todos os 1034 regulamentos que regiam a sua utilização, com exceção de uma norma ambiental relacionada com a reciclagem.

Japão não está a facilitar a modernização digital

A Agência Digital foi criada durante a pandemia de COVID-19, em 2021, quando uma corrida para lançar testes e vacinação em todo o país revelou que o governo ainda dependia de arquivos em papel e tecnologia desatualizada.

Após dirigir, anteriormente, os ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, orientar a implantação da vacina contra a COVID-19 e falhar a tentativa de se tornar primeiro-ministro do Japão, Taro Kono assumiu a pasta de ministro da Digitalização em 2022.

Nessa altura, conforme vimos, após perceber a bolha obsoleta em que os serviços administrativos do Japão ainda operavam, Taro Kono "declarou guerra" às disquetes.

Apesar desta batalha bem-sucedida, as investidas para modernizar o país têm, contudo, encontrado obstáculos.

Por exemplo, segundo a Reuters, uma aplicação de rastreio de contactos fracassou durante a pandemia e a adoção do cartão de identificação digital My Number do governo tem sido mais lenta do que se esperava, devido a repetidos problemas com os dados.