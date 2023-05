Uma das principais razões para a compra de um carro elétrico é o custo do combustível. A eletricidade ainda é mais barata que a gasolina ou gasóleo. Nesta comparação, contudo, surge muitas vezes a questão "quanto custa percorrer 100 km com um veículo 100% elétrico?". Vamos à resposta.

Um dos argumentos para o (potencial) sucesso dos carros elétricos é o custo que estes têm, em termos de consumos na utilização. Com uma base de comparação bem conhecida, é sempre contra os carros com motores a gasolina ou a gasóleo que as avaliações são feitas.

Os novos dados, referentes a abril de 2023, mostram que a diferença entre estes 2 tipos de carros é ainda muito substancial. No caso dos motores de combustão temos um valor de 9,69 euros para os motores a gasolina e um valor de 7,32 euros para um carro a gasóleo.

No que toca aos carros elétricos, temos disponíveis 3 valores, dependendo onde o carregamento é feito. O valor começa num custo de 7 euros, para as situações em que o carregamento ´feito na rede pública. O valor baixa para 3,43 euros se carregar em casa, sendo ainda reduzido para 2,30 euros caso o carregamento seja feito com um tarifário bi-horário.

Para calcular estes valores foi considerado um valor médio para o custo destes combustíveis, bom como para os respetivos consumos. Assim, e no caso dos motores a gasolina, o consumo foi de 5,6l por 100 km e um preço médio por litro de 1,73 €. Já no caso do gasóleo os valores são de 4,6 litros por 100 km e 1,59 € por litro.

No caso do carro com motor elétrico, temos um valor de consumo médio usado de 16,9 kWh por 100 km. Em termos de custo, temos novamente 3 valores, de 0,41 € no carregamento na rede pública, 0,20 € no carregamento simples em casa com tarifa simples e de 0,14 € no carregamento simples em casa com tarifa bi-horária.

Com estes valores, e não assumindo aqui fatores como a condução e outros, fica clara a vantagem dos carros elétricos. Os valores são substancialmente mais baixos, sendo assim mais interessantes para quem troca de carro e opta por um elétrico e não por um carro a gasolina ou a gasóleo.