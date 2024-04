Como se comporta o Xiaomi SU7 no mundo real? Os primeiros testes prometem muito

A Xiaomi resolveu ocupar mais um espaço que entende ser lucrativo e com espaço para crescer. A gigante lançou o Xiaomi SU7, o seu primeiro carro elétrico e nesse momento o mercado parece ter-se rendido. Agora que começa a estar disponível, surgem os primeiros testes, que mostram que a sua autonomia estará bem à frente da concorrência direta.

Primeiros testes do Xiaomi SU7 prometem

Após vermos as vendas a dispararem e de um primeiro fim de semana de sucesso inegável, começam a surgir as primeiras experiências de utilização do Xiaomi SU7. Este parece estar num patamar muito elevado, mas tudo eram especificações até agora.

Após o que parece ter sido o primeiro teste real de estrada do SU7, os resultados da utilização deste carro elétrico surgem muito promissores. Os primeiros testes de homologação colocaram o Xiaomi SU7 como um dos melhores carros elétricos e a prova disso mesmo parece ter surgido agora.

Autonomia e aceleração estão no topo

Ainda que possa parecer muito focado na eficiência, o Xiaomi SU7 tem alguns argumentos no que toca ao seu desempenho. Nos testes de aceleração até aos 100 km/h, o SU7 Max deixou os concorrentes longe, marcando apenas 3,24 segundos. Isso coloca-o bem à frente do Tesla Model 3 LR (4,62 segundos) e do Nio ET5 LR (3,83 segundos). No teste do quarto de milha (X metros), o domínio do SU7 continuou, conseguindo um tempo de 11,17 segundos.

Apesar de ter ainda só dados obtidos em condições controladas, o Xiaomi SU7 parece estar bem preparado para o mundo real. A Xiaomi reivindica uma autonomia de 800 km no Ciclo de Teste de Veículos Leves da China (CLTC). No teste de estrada realizado agora, conseguiu chegar aos 643 km. Embora o XPeng P7 tenha chegado a valores reais mais próximos dos declarados, o carro da Xiaomo esteve à altura do exigido.

Preço é um fator importante nesta fase

Numa contextualização, e por que não há que contar apenas com desempenho e autonomia, o Xiaomi SU7 tem também outros argumentos. Dependendo da configuração, este carro elétrico tem um preço que começa em cerca de 27.900 euros na China. Isto torna-o significativamente mais barato do que o Tesla Model 3 (a partir de cerca de 31.730 euros) e o Nio ET5 (a partir de 38.500 euros).

Com estes resultados, o Xiaomi SU7 acaba por conseguir almejar uma posição de destaque no mercado. A entrada da marca no mundo automóvel impressiona todos, com uma mistura de aceleração, autonomia respeitável no mundo real, muitos recursos focados em tecnologia e um preço altamente competitivo.