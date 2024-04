Microsoft revelou quanto custará manter o Windows 10 seguro depois do fim do suporte

O Windows 10 tem a sua data de fim de suporte bem definida. Será em outubro de 2025 que este sistema será descontinuado e deixará de receber atualizações. Ainda assim, e como já referido antes, isto pode não ser o fim do Windows 10. A Microsoft tem um plano de suporte por mais 3 anos e agora a gigante do software revelou o preço que custará manter o Windows 10 seguro.

O Windows 10 pode manter-se seguro por 3 anos

Tal como aconteceu com o Windows 7 e outras versões anteriores, também o Windows 10 tem o seu fim marcado. A Microsoft irá terminar o seu suporte e assim deixar este sistema sem qualquer atualização de segurança ou correções essenciais para manter este sistema protegido.

A recomendação da Microsoft é que seja feita a atualização para o Windows 11 até outubro do próximo ano, algo que infelizmente nem todos vão conseguir fazer. Para essas situações, a gigante do software tem um plano que já aplicou no Windows 7. Irá estender o suporte por 3 anos, desta vez para empresas e particulares.

Claro que esta situação não será gratuita e esse é um ponto importante. Para preparar os utilizadores, a Microsoft revelou agora o preço a que comercializará o suporte adicional. Da publicação que fez, revelou que cada PC que estiver ao abrigo deste programa custará 61 dólares por ano.

Microsoft revelou planos para o suporte extra

O programa terá duração de três anos e aqueles que planearem aderir posteriormente não vão ter qualquer benefício. Vão ter de pagar pelo período anterior, pois cada atualização é cumulativa e inclui todas as correções de segurança lançadas anteriormente.

Microsoft revelou claramente que as empresas não devem considerar o Programa de Segurança Alargada uma solução a longo prazo. Em vez disso, recomenda usá-lo como uma "ponte temporária" durante a transição para uma versão mais recente e compatível do seu sistema operativo.

Curiosamente, a publicação da Microsoft não menciona os clientes particulares que também poderão se inscrever no Programa de Segurança Estendida. A Microsoft provavelmente anunciará todos os detalhes, preços e regras numa publicação dedicada e, breve. Até lá, é hora de ponderar a (eventual) mudança e o abandono do Windows 10.