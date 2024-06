É melhor atualizar o Windows para resolver uma falha de segurança no Wi-Fi

A Microsoft está a alertar os seus utilizadores para uma falha de segurança grave que afeta o Windows. Quer garantir que estes estão protegidos e que não estão expostos a um novo ataque que explora uma vulnerabilidade do Wi-Fi para controlar qualquer PC remotamente.

Atualizar Windows para resolver falha de segurança

Tal como é recorrente, os utilizadores adiam as atualizações do Windows para garantir que estas não trazem problemas. Se para muitos esta é uma proteção contra situações anormais, a verdade é que os deixa expostos a problemas de segurança que podem ser explorados.

É isso que acontece agora, com a Microsoft a alertar os utilizadores para uma falha de segurança que, entretanto, a empresa resolveu. Esta tem um grau de severidade elevado e pode comprometer os utilizadores e os seus dados de forma muito simples.

A Microsoft afirma que esta vulnerabilidade do Wi-Fi, CVE-2024-30078, dá aos hackers a capacidade de implantar um pacote malicioso. Isto aplica-se a dispositivos que tenham instalado o Windows 10 ou o 11, desde que ligados à mesma rede Wi-Fi. Depois de o pacote ser implantado, os atacantes poderão executar comandos e obter acesso ao sistema.

Microsoft quer proteger utilizadores no Wi-Fi

A solução para esta falha de segurança no Wi-Fi já existe e está disponível pela Microsoft. A atualização de segurança foi lançada a 11 de junho e corrige o problema no Wi-Fi do Windows. Necessita, no entanto, que os utilizadores a descarreguem e a instalem.

Tal como indicado antes, esta falha está marcada com um nível de segurança elevado. A Microsoft classificou a vulnerabilidade como “importante”, a qual é a segunda classificação mais elevada que a empresa tem para falhas de segurança.

Assim, e mediante este alerta da Microsoft, resta apenas a reação mais lógica por parte dos utilizadores. Devem atualizar o Windows e instalar as atualizações de segurança mais recentes, para assim estarem protegidos e livres de problemas ou falhas de segurança. Ainda mais uma que pode ser facilmente explorada numa simples ligação a uma rede Wi-Fi.