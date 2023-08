Novos jogos Android… para jogar no computador

A Google e a Microsoft têm hoje os seus sistemas operativos móvel e para PC interligados e as melhorias continuam a acontecer. Para quem gosta de jogar no PC, existem já mais de 100 jogos da Play Store disponíveis para Windows e hoje destacamos alguns dos títulos recentes adicionados à lista.

Among Gods! RPG Adventure

Lidere o seu próprio esquadrão para lutar contra deuses e males na aventura de RPG de fantasia com mais de 100 heróis. Como protetor dos humanos, o poder do Deus da Luz caiu em declínio enquanto o do Deus das Trevas começou a subir... O seu papel é salvar o mundo.

Soul Seeker: Six Knights

Soul Seeker: Six Knights é um jogo RPG de estratégia que tem como palco o grande continente de Hermes. Teste a sua estratégia e tática ao convocar, atualizar e recolher heróis, participar em batalhas PvE e PvP e usar o Sistema de Link para capacitar os seus guerreiros.

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Embarque numa aventura divertida repleta de ação, quebra-cabeças e sonegação de impostos. Conheça frutas e vegetais falantes e simpáticos enquanto combate enormes chefões animais e dezenas de inimigos diferentes em masmorras épicas.

Grimvalor

O Grimvalor é um jogo de plataforma desafiador de hack-and-slash com combate em ritmo acelerado num mundo sombrio de fantasia. Assuma o controlo de um guerreiro solitário que tem a missão de restaurar um reino corrompido. Embarque numa jornada através de paisagens atmosféricas e masmorras numa enorme experiência baseada em histórias.

Homepage: Direlight

Preço: Gratuito

Star Chef 2: Jogo de Cozinhar

Agora para os mais novos, cue tal cozinhar pratos deliciosos no seu restaurante? Aproveite para brincar, cultivar e colher vegetais na quinta, e cozinhar uma variedade de pratos requintados de todo o mundo no seu restaurante para servir aos seus clientes.