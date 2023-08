Barbie: filme leva a um aumento de 300% na procura do nome para bebés

A Barbie é a boneca mais popular do mundo, tendo marcado a infância de muitas crianças ao longos dos anos. O brinquedo da Mattel, que nunca passa de moda, transformou-se recentemente num filme que tem sido um autêntico sucesso. Mas as informações mostram que a popularidade levou a um aumento de 300% na procura pelo nome da boneca para bebés.

Procura pelo nome Barbie para bebés aumenta 300%

Não há dúvidas de que a Barbie é um brinquedo querido por grande parte das famílias. E a recente passagem para o cinema veio confirmar que todos gostamos desta linda boneca que continua a fazer parte das brincadeiras da infância de muitas crianças. Mas há agora um efeito interessante que este filme está a revelar.

De acordo com as recentes dados, parece haver um aumento significativo no interesse dos pais nso Estados Unidos em designarem as suas filhas de Barbie. E esta não é uma tendência nova, pois sabemos que acaba por ser normal algumas crianças serem registadas com nomes de celebridades do momento.

Segundo as informações reveladas pela plataforma BabyNames.com ao canal TMZ, o site registou um aumento de 300% na pesquisa pelo nome "Barbie", apenas no mês de julho. E para além deste, a pesquisa pelo nome "Ken" também cresceu 200% nesse mesmo mês. A plataforma adiantou ainda que muitos utilizadores estão a adicionar o nome "Barbie" à sua lista de favoritos.

De acordo com o site BabyNames.com, o nome "Barbie" significa "estranho" e o seu pico aconteceu em 1963, enquanto que o nome "Ken" significa "bonito" e o pico aconteceu em 1963. E basta acedermos às redes sociais para sermos bombardeados com algum conteúdo da boneca tipicamente vestida de cor-de-rosa.

O filme da Barbie está a ser um verdadeiro campeão de bilheteiras, tendo já conseguido arrecadar 162 milhões de dólares nos EUA apenas no primeiro fim-se-semana e mais de mil milhões de dólares em todo o mundo.