Incrível! Burla “Olá pai, Olá mãe” no WhatsApp faz 13 vítimas por dia…

Os esquemas fraudulentos que circularam nas plataformas digitais são variados. O esquema batizado como "Olá pai, olá mãe" no WhatsApp ainda é uma realidade, tendo sofrido algumas variações nos últimos tempos. Sabia que este esquema faz 13 vítimas por dia...? Tenha cuidado.

Burlas informáticas têm vindo a aumentar em Portugal...

O Modus Operandi é simples! A vítima recebe uma mensagem no WhatsApp a dizer que é o filho ou filha e que precisa de dinheiro (atualmente existem algumas variações no texto). O "atacante", que se faz passar por filho ou filha, começa por dizer que mudou de número e pede ao "pai", que é a vítima, para lhe transferir um determinado valor via MB WAY. Atualmente há várias variantes, mas o Modus Operandi é muito semelhante.

Segundo dados da PSP, revelados na edição deste domingo do Jornal de Notícias, há pelo menos 13 pessoas por dia que são vítimas da burla "Olá mãe, olá pai", através do Whatsapp. Refere o jornal que, as burlas informáticas têm vindo a aumentar em Portugal e o Gabinete de Cibercrime da Procuradoria Geral da República revelou que entre o primeiro semestre do ano passado e igual período deste ano, houve, uma subida de 59,97% no número de denúncias.

As burlas com recurso à aplicação MB WAY têm vindo a diminuir. Os dados apontam para um total de 3978 vítimas, cerca de 11 por dia.

Burla no WhatsApp Olá pai, olá mãe: O que fazer se lhe acontecer isto?

Obviamente que não deve fazer nada! No entanto, é importante que este tipo de esquema seja denunciado às autoridades e que outras pessoas sejam alertadas para esta fraude.

Este tipo de burla ganhou muita tração em outros países, como é o caso do Reino Unido, e está a acontecer com muita frequência em Portugal. De relembrar que os ataques de Phishing continuam a ser o principal vetor de ataque em Portugal.