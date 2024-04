Vodafone Portugal lança pacote de Internet a 10 Gbps

A Vodafone Portugal disponibiliza, a partir desta terça-feira, pacotes com velocidades de acesso à Internet Fixa, através de fibra ótica, que podem chegar aos 10 Gbps de download e upload, ou seja, 10 vezes mais rápidas do que a solução atualmente disponível.

Vodafone: 10 Gbps apenas disponível em Porto e Lisboa

Recorrendo à tecnologia de fibra de última geração (XGS-PON), estas velocidades garantem que os Clientes com necessidades singulares de utilização de internet possam usufruir do seu serviço com máxima velocidade, estabilidade de rede e mínima latência.

São os casos de Clientes no segmento de consumo com múltiplos equipamentos conectados e utilização intensiva ou, no segmento empresarial, pequenas e médias empresas com hábitos de consumo de internet que requerem velocidades cada vez mais rápidas.

Todos os Clientes particulares ou empresariais da Vodafone que possuam serviço fixo por fibra ótica podem ter acesso às velocidades de Internet Fixa até 10Gbps acrescentando ao seu plano tarifário um aditivo de velocidade. Nesta primeira fase, este novo serviço está já disponível nos municípios de Lisboa e Porto, sendo gradualmente estendido pelo País.