Como vai funcionar o REV no seu carro? Obrigatório a partir de julho

A segurança dos veículos deve ser uma prioridade dos fabricantes do segmento. Nesse sentido, há mudanças que vão acontecer nos próximos tempos. Já ouviu falar no REV, vai ser obrigatório a partir de julho.

REV poderá evitar muitos acidentes

Os ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), que traduzido para português poderá ser algo como Sistemas Avançados de Assistência à Condução são já uma realidade no segmento automóvel, mas a partir de julho o REV será obrigatório. Falar em REV é falar em detetor de marcha atrás que irá permitir detetar e alertar para pessoas e objetos atrás do veículo.

De acordo com as informações, o REV tem um raio de alcance de 50m. Segundo é referido aqui, para detetar objetos mais próximos, funcionam os sensores ultrassónicos localizados na parte externa do para-choque. Estes detetam objetos a cerca de 3-4 metros e, com base em ultrassons, de forma semelhante aos radares, localizam os objetos ou pessoas. Este sistema é auxiliado com a câmara traseira, que permite que o condutor visualize a área traseira do carro, facilitando a condução em marcha atrás.

Segundo um estudo realizado, constatou-se que dos acidentes que envolveram veículos em marcha-atrás e peões, 41% poderiam ter sido evitados através dos sistemas baseados em câmaras. Se utilizados apenas sensores ultrassónicos teriam sido evitados 31% dos acidentes.

De referir que a partir de 7 de julho de 2024 entra em vigor o novo regulamento de segurança de veículos, conhecido como GSR2.