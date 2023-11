Saiba como pedir a Chave Móvel Digital (em minutos)

Com a Chave Móvel Digital (CMD) pode aceder a vários portais públicos ou privados, e assinar documentos digitais, utilizando apenas o telemóvel, o PIN da Chave Móvel Digital e um código de segurança temporário. Saiba como pode pedir a sua.

A CMD é gratuita e só pode estar associada a uma única pessoa e a um único número de telemóvel. Quem tiver Cartão de Cidadão pode pedir a CMD online, por videochamada ou num balcão de atendimento. Quem não tiver Cartão de Cidadão ou tiver Bilhete de Identidade tem de a ativar ao balcão.

#1 - Peça a chave móvel através da app móvel Autenticação.Gov

Instale a app Autenticação.Gov no seu telemóvel.

Abra a aplicação, clique no botão Ativar e siga as instruções. Vai precisar de ter consigo o seu Cartão de Cidadão e de tirar uma foto ao seu rosto (selfie) para verificação facial.

#2 - Através do portal Autenticação.gov.pt

Aceda a Autenticação.gov.pt e clique em Ativar a Chave Móvel Digital. Tem duas opções para ativar online a CMD:

Com o seu Cartão de Cidadão Vai precisar de ter a aplicação Autenticação.Gov instalada no seu computador, de um leitor de cartões e do código PIN de autenticação que se encontra na carta de códigos PIN do Cartão de Cidadão.

Com os dados de acesso ao Portal das Finanças Vai precisar do seu NIF e da senha de acesso ao Portal das Finanças.

No prazo de 5 dias, vai receber na morada do Cartão de Cidadão uma carta com o PIN temporário.

Por razões de segurança, na primeira autenticação com o seu PIN temporário, vai ser pedido que o altere para um PIN numérico à sua escolha.

#3 - Por videoconferência

Serviço mediante agendamento através do portal ePortugal. Permite ativar a CMD com Cartão de Cidadão.

#4 - Presencialmente

Pode pedir a CMD no momento de levantamento do seu Cartão de Cidadão nos balcões do IRN, ou em momento posterior:

num balcão do IRN num Espaço Cidadão num Espaço Empresa num serviço do registo criminal num balcão da Rede Integrada de Apoio ao Cidadão (RIAC) dos Açores num balcão do Registo Nacional de Testamento Vital (RENTEV) num posto consular português.



A CMD pode ser associada ao Cartão de Cidadão, Passaporte ou Bilhete de Identidade. Vai precisar de indicar o seu número de telemóvel e ter consigo o respetivo telemóvel no momento do pedido.

Se for cidadão estrangeiro, pode pedir a CMD com o Passaporte ou com o cartão ou título de residência:

num balcão da rede de Espaços Cidadão num posto consular português.



Para ativar a CMD com o cartão ou título de residência vai precisar de ter NIF português.

Se for cidadão estrangeiro a residir no estrangeiro, pode pedir a CMD num posto consular português, no entanto, o pedido de CMD com o Passaporte apenas está disponível nos postos consulares portugueses de Bruxelas, Londres, Paris e São Paulo.