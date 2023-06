ODSlocal: Quais as boas práticas do seu Município?

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por todos os Estados-Membros das Nações Unidas em 2015, define as prioridades e aspirações do desenvolvimento sustentável global para 2030. São 17 os objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Veja quais as boas práticas do seu município.

ODS: ODSlocal já tem mais de 1000 boas práticas registadas

São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que representam um apelo urgente à ação de todos os países – desenvolvidos e em desenvolvimento – para uma parceria global. De relembrar que as Nações Unidas declararam 2020-2030 a “Década de Ação” para cumprir os ODS e apelam a uma maior ambição e sentido de urgência para acelerar a transição. Os 17 ODS pode ser conhecidos aqui.

A Plataforma ODSlocal é uma iniciativa que visa mobilizar os Municípios e outras entidades relevantes para a concretização, ao nível local, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Agenda 2030 das Nações Unidas. Nasceu de uma parceria entre o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), o OBSERVA (ICS-Universidade de Lisboa), o MARE (Universidade Nova de Lisboa) e a 2adapt, e é apoiada pela Fundação “la Caixa”.

O portal ODSlocal é uma ferramenta de base tecnológica com uma área privada que permite o acesso a diversas funcionalidades, das quais se destacam a gestão da Equipa do município, indicadores específicos, boas práticas, etc.

A Plataforma ODSlocal já tem mais de 100 municípios e 1000 boas práticas registadas, pode ver aqui.