Mozilla desativa opção de segurança que trouxe na última versão do Firefox

A última atualização do Firefox trouxe várias novidades ao browser da Mozilla, entre elas uma dedicada à segurança. É precisamente esta que agora apresenta problemas graves e foi desativada, para impedir que problemas maiores cheguem aos utilizadores deste browser.

Foi há poucos dias que a Mozilla trouxe para os utilizadores o Firefox 125. Esta versão trouxe várias novidades, muitas focadas na segurança e no desempenho deste browser. Curiosamente, esta versão parece destinada a ter problemas graves e que limitam a sua utilização.

Poucos dias após ter sido lançada, surgiu uma nova atualização, para resolver um problema grave que afetava o Firefox 125. Agora, e depois de mais uma correção, é hora de ser lançada mais uma nova versão, dedicada a tratar uma situação encontrada com uma das mais recentes novidades do Firefox.

Esta foca-se na segurança dá ao Firefox 125 algumas melhorias ocultas para bloquear melhor URLs potencialmente não confiáveis. Este sistema está aparentemente com problemas e terá agora sido desativado com o Firefox 125.0.2.

A Mozilla revelou que foram "revertidas as alterações enviadas recentemente no Firefox 125 que bloqueavam de forma mais proativa downloads de URLs potencialmente não confiáveis. As alterações causaram problemas inesperados no download de arquivos em algumas situações". A criadora do Firefox prevê corrigir e reativar essas proteções numa versão futura do seu browser.

Na versão 125.0.2, a Mozilla também reconheceu um problema estranho com o seu browser. Este lança uma página (https://0.0.0.1) em branco ao tentar abrir o Firefox enquanto ele já estava em execução. Isto não acontece sempre e a causa foi identificada, sendo esperada uma solução numa versão futura.

Além de uma alteração e um problema conhecido, o Firefox 125.0.2 não traz nada de novo para os utilizadores. A lista completa de alterações pode ser vista no site oficial da Mozilla e a nova versão pode ser já encontrada nas atualizações deste browser.