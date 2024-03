Opera quer a sua ajuda para escolher as funcionalidades de IA a dar ao browser

Apesar de não ser um dos browsers mais usados na Internet, o Opera tem uma legião de fãs muito empenhada e dedicada. Este brower tem recebido muito novidades e agora a sua casa mãe resolveu apostar ainda mais na IA. Para isso criou um programa e quer a sua ajuda para escolher as funcionalidades de IA a dar ao browser

Não sendo a proposta mais óbvia para a maioria, o Opera é ainda assim um dos browsers mais interessantes da Internet. Reúne um conjunto de funcionalidades que a concorrência ainda nem questiona se vão ser úteis, destacando-se assim como inovador e sempre na vanguarda.

Uma das suas caraterísticas mais visíveis é atualmente a utilização da IA como base para muitas das suas funções. Incorporaram recursos de IA como o ChatGPT da OpenAI e até disponibilizam o seu próprio chatbot AI baseado em GPT, o Aria, que tem ao contrário do ChatGPT acesso a dados da Internet em tempo real.

Agora, o Opera quer desenvolver ainda mais a IA no browser, mas sem estar a focar-se no que não interessa realmente aos utilizadores. Os seus programadores querem oferecer apenas o que é realmente necessário, removendo o que ninguém irá usar mais tarde.

É assim que surge a AI Feature Drops, que permitirá aos utilizadores testarem novos recursos baseados em IA com antecedência. Desta forma, vão poder dar a sua opinião e afetar o rumo dos desenvolvimentos para assim ajudar a escolher as opções de IA que vão ou não ser focadas.

Iniciamos o programa AI Feature Drops para permitir que as pessoas testem os nossos mais recentes desenvolvimentos de IA que chegarão ou não à versão oficial do Opera One. Estamos entusiasmados em permitir que os nossos utilizadores mais empenhados testem e compartilhem os seus comentários e sugestões connosco