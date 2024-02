Samsung levará a IA para os wearables como o Galaxy Watch “num futuro próximo”

A evolução tecnológica vai brindar-nos com uma série de recursos que não prevíamos, mas que, com o tempo, vamos aprendendo a integrar no nosso dia a dia - até não sabermos como passar sem eles. Após rechear os seus novos smartphones de Inteligência Artificial (IA), a Samsung deverá apresentar recursos para os wearables, como o Galaxy Watch, por exemplo.

A Samsung enfartou os seus novos modelos de smartphone com recursos auxiliados pela IA, conforme conhecemos bem de perto aqui, especificamente o Galaxy S24 Ultra. Para alguns, certas funcionalidades poderão ser demais, excedendo as necessidades; para outros, já serão um grande auxiliar diário, agindo como facilitador.

De qualquer modo, é previsível que conheçamos uma integração cada vez maior da IA, nos mais variados dispositivos, pelas suas potencialidades.

De facto, depois dos smartphones, a Samsung deverá levar a IA aos wearables, como o Galaxy Watch, por exemplo, "num futuro próximo".

Numa publicação, o presidente da área móvel da Samsung, TM Roh, analisa o lançamento da série Galaxy S24 e dá as boas-vindas "à era da IA ​​móvel". Além de explicar como o sistema Galaxy AI foi construído, o documento sugere mais recursos; afinal, aparentemente, a Samsung "tinha muitas ideias e conceitos a que queríamos dar vida".

Segundo assegura, na mesma publicação, a Samsung continuará a melhorar e a desenvolver a experiência de IA móvel.

[...] já estamos a planear os próximos passos para o Galaxy AI além dos smartphones - otimizando-o para diversas categorias de dispositivos em vários serviços. Num futuro próximo, alguns wearables Galaxy usarão IA para melhorar a saúde digital e desbloquear uma nova era de experiências de saúde inteligentes e alargadas. A Samsung continuará a enriquecer e a expandir as experiências de IA em todas as categorias Galaxy, por meio de colaborações com mais parceiros líderes do setor da IA.

Apesar de ter referido que os wearables selecionados oferecerão uma experiência de saúde inteligente, não se sabe quais serão os recursos, especificamente, nem como serão implementados.