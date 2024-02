Meta está a testar o cruzamento de posts do Facebook para o Threads

Apesar de ter rapidamente acumulado mais de 100 milhões de utilizadores, o Threads da Meta ainda não entrou no mercado da mesma forma que o seu principal rival, o X (ex Twitter). Por isso, a empresa está a tentar permitir que os utilizadores façam publicações cruzadas do Facebook para o Threads com facilidade.

Threads ainda está à espera do seu momento de brilhar

A Meta está a fazer o que pode para chamar a atenção e manter os olhos na plataforma, incluindo a exibição de tópicos populares no Facebook e no Instagram. A empresa está a tentar permitir que os utilizadores façam publicações cruzadas do Facebook para o Threads com facilidade. Isso poderia eventualmente facilitar a partilha de ideias, vídeos e fotografias no Threads por parte de grandes utilizadores do Facebook e/ou criadores de conteúdos, sem grande esforço.

Atualmente, alguns utilizadores podem partilhar texto e links do Facebook para o Threads. Não há qualquer garantia de que a Meta irá implementar a funcionalidade a longo prazo ou expandi-la para incluir imagens.

Faz sentido para a Meta pelo menos tentar. Há muito tempo que os utilizadores podem publicar histórias e Reels no Facebook e no Instagram em simultâneo, pelo que adicionar o Threads à mistura é um passo lógico. A Meta confirmou que está a realizar o teste, que está limitado ao iOS e não está disponível na UE.

A abordagem opt-in é muito mais sensata do que a partilha automática das publicações do Threads de um utilizador no Facebook, que a Meta fez durante algum tempo para aumentar a notoriedade do primeiro.

É frequente as pessoas terem identidades diferentes no Facebook e no Instagram/Threads, mesmo que estejam ligadas à mesma conta. Podem não querer que uma publicação altamente política do Threads ou uma piada menos formal apareça nos feeds do Facebook dos seus amigos e familiares.

Mas, desta forma (e se assim entenderem), terão a opção de partilhar uma publicação em ambas as plataformas.

