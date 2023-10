X diz que os utilizadores passam em média 32 minutos por dia na plataforma

Na véspera do aniversário de um ano da tomada de posse do Twitter (agora X) por Musk, a empresa publicou uma retrospetiva no seu blog, analisando a forma como se tem comportado sob a nova direção. O artigo contém muitos números, mas um que se destaca é a afirmação de que os utilizadores passam em média 32 minutos por dia na plataforma.

A CEO do X, Linda Yaccarino, afirmou no blog que os utilizadores em geral passam 7,8 mil milhões de minutos ativos todos os dias. É difícil perceber o que significa "minutos ativos". No entanto, é inferior aos 8 mil milhões de minutos ativos que Musk tweetou no ano passado.

Do mesmo modo, o número de 1,5 milhões de inscrições por dia é também inferior ao número de 2 milhões de inscrições por dia que Musk referiu há um ano. Por outras palavras, o X está a crescer a um ritmo mais lento e o envolvimento está a diminuir lentamente.

A rede social observou que os utilizadores Premium passam três vezes mais tempo no X do que os utilizadores que não pagam nada. Isto não é surpreendente, uma vez que o X está a incentivar um conjunto de utilizadores Premium com um pagamento. No mês passado, a empresa afirmou que tinha pagado 20 milhões de dólares aos criadores, e esse valor no post do blog mantém-se inalterado.

Os números do X diferem um pouco dos relatórios de várias empresas de análise. A Apptopia afirmou que os utilizadores que utilizam o Threads e o X passavam 23,8 minutos e 31,1 minutos por dia, respetivamente, quando a Meta lançou o primeiro. No entanto, esses números baixaram para 3,7 minutos e 16,9 minutos, respetivamente.

X conta com 245 milhões de utilizadores ativos diários

Embora Yaccarino não tenha mencionado os utilizadores ativos diários (UAD) na publicação do blog, referiu recentemente que a plataforma tem cerca de 245 milhões. Contudo, os UAD do X em setembro de 2023 caíram 16% em comparação com outubro de 2022.

Com a nova publicação no blog, o X faz parecer que os anunciantes estão a regressar à plataforma e que a empresa está a colaborar com diferentes grupos para garantir a segurança dos utilizadores. No entanto, as receitas publicitárias obtidas pela plataforma estão a diminuir.

Embora a empresa tenha falado sobre os seus planos futuros, incluindo a facilitação de pagamentos, não se debruçou muito sobre o seu trabalho na área da confiança e segurança. As entidades reguladoras de todo o mundo não estão satisfeitas com os esforços do X na luta contra a desinformação.

