Combustíveis: saiba quanto lhe vai custar atestar o depósito na próxima semana

Como já vem sendo hábito, foram divulgados os preços dos combustíveis para a próxima semana. Saiba quanto lhe vai custar encher o depósito.

De acordo com fontes do setor, o preço do gasóleo deverá descer 2,5 cêntimos por litro, na próxima segunda-feira, ao passo que a gasolina deverá manter o preço, sensivelmente.

A evolução das cotações em euros aponta para uma descida dos preços em 0,5 cêntimos por litro na gasolina e 2,5 cêntimos por litro no gasóleo.

Revelou fonte de uma das principais petrolíferas nacionais à Executive Digest.

Evolução do preço dos combustíveis

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), atualmente, o preço médio do litro de gasolina, em Portugal, é de 1,775 euros, enquanto o do gasóleo é de 1,728 euros.

As estimativas para os preços têm em conta o valor médio dos combustíveis em Portugal continental, calculado pela DGEG.

De ressalvar que as cotações podem variar nos postos de abastecimento, uma vez que o preço fixado na rede tem em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado, e o nível de custos fixos de cada posto.

No mais recente boletim da Comissão Europeia, Portugal ocupa em nono lugar entre os países com a gasolina mais cara dos países da UE, 1 cêntimo acima da média europeia e 11 cêntimos mais cara do que em Espanha. Já o gasóleo ocupa a 14.ª posição.