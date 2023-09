Elon Musk planeia que toda a gente pague para usar o Twitter

Em novembro de 2022, quando Elon Musk chegou ao Twitter/X, começaram as demissões em massa e grandes mudanças já se aproximavam do Twitter Blue. As assinaturas deveriam economizar receita, mas o magnata já pensava numa segunda opção: que todos pagassem para usar a plataforma. Agora, essa ideia parece estar outra vez na sua mente.

Isso resolveria o problema dos bots, diz Musk

Como observou Dave Lee, Musk voltou a mencionar a ideia durante uma conversa sobre inteligência artificial com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na segunda-feira.

Vamos migrar para um pequeno pagamento mensal para utilizar o sistema X.

Explicou Musk a Netanyahu, e sublinhou que esta era a única forma de eliminar o problema dos bots.

Um bot custa uma fração de cêntimo, mas mesmo que [o criador de bots] tenha de pagar... alguns dólares ou assim, o custo efetivo dos bots é muito elevado.

Disse Musk. Além disso, cada vez que um criador de bots quisesse fazer outro bot, precisaria de outro método de pagamento.

Não se sabe quanto nem quando

O diretor do X não explicou quanto será cobrado aos utilizadores, nem quando será lançada a potencial nova funcionalidade. De acordo com Musk, o X tem 550 milhões de utilizadores ativos e, entre eles, criam entre 100 e 200 milhões de mensagens por dia na rede social.

E a empresa continua a perder dinheiro.

Continuamos a ter um fluxo de caixa negativo, devido a uma queda de cerca de 50% nas receitas de publicidade e a uma grande dívida.

Respondeu Musk a um utilizador, no dia 15 de julho.

O impacto da publicidade é notável e Musk pretendia compensá-lo com subscrições, mas o plano não parece estar a correr como ele esperava e as vantagens teóricas, como o símbolo azul, tornaram-se quase uma praga para os utilizadores.

A mudança faria com que o X passasse a ter um muro de pagamento, tal como utilizado por vários meios de comunicação digitais, e ajudaria, sem dúvida, a aumentar as receitas da rede social. Um dos problemas é que, apesar de ser uma quantia pequena, muitas pessoas não estariam dispostas a pagá-la e o X tornar-se-ia uma plataforma com muito menos conteúdo e, portanto, menos valiosa para os utilizadores.

Esta medida não parece encaixar muito bem na evolução do X para uma super aplicação, especialmente porque o ideal seria conseguir levar essa super aplicação ao maior número de pessoas, o que implicaria que fosse (teoricamente) gratuita. O potencial passo é arriscado.

