EA SPORTS FC 24 antecipa chegada, com revelações de ratings

Já falta pouco para a chegada de EA SPORTS FC 24, o sucessor de FIFA tão esperado por todos os jogadores do ex-jogo da EA Sports. As expetativas estão em alta e os níveis de curiosidade ainda mais elevados, na esperança que venham a caminho grandes e boas alterações ao jogo.

EA SPORTS FC 24 é, como já deverão estar a par, o próximo passo evolucionário da EA Sports no que respeita a jogos de futebol. Com a perda da licença da utilização da marca FIFA, a EA Sports lança este ano EA SPORTS FC 24 que, pegando no melhor que FIFA apresentou até agora, espera-se que vá elevar o futebol virtual até outros patamares.

E a EA Sports continua a cimentar o lançamento de EA SPORTS FC 24 com grandes quantidades de informações, curiosidades e outros dados que aumentam ainda mais as expetativas em redor do jogo.

Recentemente a EA Sports começou a revelar as notas dos melhores jogadores presentes em EA SPORTS FC 24. Venham ver quais os melhores em Femininos...

... e quais os melhores em masculinos.

Em EA SPORTS FC 24, os melhores jogadores das maiores ligas do futebol masculino e feminino vão estar presentes em campo e ao mesmo tempo no Ultimate Team. Numa medida um pouco controversa, esta trata-se de uma nova fase para os jogadores habituados a outros tipos de jogabilidades.

Os jogadores terão os seus ratings e o seu próprio estilo de jogo, onde cada um é caracterizado pelo seu estilo real e pelo desempenho no campo do mundo real. Com uma lista de heróis, ícones e lendas do futebol - passado e presente - que alcança quase os 20.000 itens, EA SPORTS FC 24 vai apresentar inúmeras opções para o Ultimate Team.

Mas há mais. Muito mais...

Melhores da Premier League

Entretanto, também já foram divulgadas as notas dos melhores jogadores da Premier League.

Melhores na FA WOMEN´S SUPER LEAGUE

A EA SPORTS revelou também as notas das melhores jogadoras da FA Women´s Super League.

Melhores jogadoras na LIGA F

Também as melhores jogadoras da LIGA F já foram apresentadas, assim como os seus ratings.

LALIGA e os melhores jogadores

Do campeonato espanhol também já são conhecidos os melhores jogadores presentes em EA SPORTS FC 24. Venham saber quais são.

Os melhores da ROSHN SAUDI LEAGUE (SAUDI PRO LEAGUE)

A Arábia Saudita parece que de repente se tornou num dos pontos centrais do futebol mundial e, como tal, não poderia ficar de fora. Eis os melhores jogadores da ROSHN SAUDI LEAGUE (SAUDI PRO LEAGUE).

Melhores jogadoras da FRAUEN BUNDESLIGA

As senhoras do campeonato alemão também já foram dadas a conhecer. Eis as melhores que EA SPORTS FC 24 irá trazer.

Melhores jogadores da BUNDESLIGA

A seguir às senhoras entram os senhores e os melhores jogadores masculinos da BUNDESLIGA também já são conhecidos.

As jogadoras da NWSL

Deste lado do Atlântico para o outro, eis as notas das melhores jogadoras da NWSL.

D1 ARKEMA e as melhores jogadoras

As melhores jogadoras a calçarem botas no campeonato francês feminino, segundo o EA SPORTS FC 24 são...

Melhores jogadores da LIGUE 1

Os jogadores mais bem cotados em EA SPORTS FC 24 para a francesa Ligue 1, são os seguintes.

SERIE A e os melhores jogadores do Calcio

Os melhores jogadores a entrarem nos relvados virtuais italianos de EA SPORTS FC, também já são conhecidos.