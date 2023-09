Quase 70% das vendas mundiais de automóveis poderão ser de veículos elétricos até 2030

Impulsionados pela queda dos preços das baterias, os veículos elétricos (VE) poderão atingir a paridade de preços com os modelos movidos a combustíveis fósseis na Europa em 2024, e representar dois terços das vendas globais de automóveis até 2030, de acordo com uma nova pesquisa.

Um relatório do Rocky Mountain Institute (RMI) prevê que os custos das baterias deverão diminuir para metade durante esta década. Passarão de 151 dólares por quilowatt-hora (kWh) em 2022 para entre 60 e 90 dólares por kWh, tornando os veículos elétricos "pela primeira vez tão baratos de comprar como os automóveis a gasolina em todos os mercados até 2030, bem como mais baratos de gerir".

As baterias são caras e representam cerca de 40% do preço de um veículo elétrico, um custo que, até agora, os tornou inacessíveis para muitos consumidores.

Mas esses preços estão a baixar gradualmente à medida que os fabricantes de automóveis investem em novas químicas de baterias, materiais e software para criar veículos elétricos mais eficientes, disse Kingsmill Bond, diretor sénior do RMI.

Vendas de veículos elétricos aumentarão seis vezes até 2030

De acordo com a análise do RMI, o rápido crescimento dos modelos elétricos na Europa e na China "implica que as vendas de veículos elétricos aumentem pelo menos seis vezes até 2030, para desfrutar de uma quota de mercado de 62% a 86% das vendas".

As vendas de veículos elétricos na União Europeia aumentaram quase 61% em julho em relação ao mesmo mês de 2022, representando 13,6% de todas as vendas de automóveis. A União Europeia pretende proibir a venda de novos modelos movidos a combustíveis fósseis a partir de 2035.

Os Estados Unidos ainda não se comprometeram com uma data para acabar com as vendas de modelos com motores de combustão, mas a Califórnia e Nova Iorque estão a apontar para 2035 para passar a vender apenas modelos com emissões zero.

Não é radical ver o crescimento exponencial contínuo dos veículos eléctricos. É o que se deve esperar.

Disse Bond, da RMI.

Universidade de Exeter também prevê um crescimento exponencial

A investigação divulgada em simultâneo pelo projeto "Economia da Inovação Energética e Transição de Sistemas" (EEIST) da Universidade de Exeter também prevê um crescimento exponencial das vendas de veículos elétricos.

Sugere que os veículos elétricos atingirão um "ponto de viragem" na paridade de preços com os modelos movidos a combustíveis fósseis já em 2024 na Europa, 2025 na China, 2026 nos EUA e 2027 na Índia "para os automóveis de média dimensão e ainda mais cedo para os veículos mais pequenos".

