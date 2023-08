Carros e baterias menores: a solução para a escassez de matérias-primas

Com o advento dos carros elétricos e as exigências que os impõem, nota-se uma escassez de matérias-primas essenciais. A solução poderá residir na diminuição quer do tamanho dos carros, quer das suas baterias.

Na Europa, a procura por matérias-primas para baterias aumentará exponencialmente até 2050, à medida que os países se preparam para começar a privilegiar transportes com emissões zero, essenciais para os seus objetivos climáticos.

O grupo Transport & Environment realizou um estudo, a partir do qual concluiu que a forma mais eficaz para reduzir essa procura de metais essenciais é diminuir o tamanho das baterias e dos carros. Segundo o mesmo grupo, este trabalho cabe aos governos e à União Europeia (UE).

A Europa precisa de eletrificar toda a sua frota até 2050, mas com isso vem uma procura crescente de metais para baterias. Se realmente não queremos repetir os erros da insaciável dependência do petróleo, então a eficiência dos recursos tem de desempenhar um papel importante. Num mundo com restrições de abastecimento, os carros elétricos mais pequenos não são apenas uma necessidade ambiental, mas também uma política económica e industrial sólida.

Explicou Julia Poliscanova, diretora sénior das cadeias de fornecimento de veículos e mobilidade da Transport & Environment.

O relatório refere que as políticas de incentivo aos elétricos de entrada de gama, acessíveis, de pequena dimensão, a adoção de produtos químicos inovadores para as baterias e a redução das viagens em carros particulares poderiam reduzir a procura de metais essenciais como o lítio, o níquel, o cobalto e o manganês em 36-49%.

A redução do tamanho das baterias, através da produção de carros elétricos mais pequenos, é, por sua vez, a forma mais eficaz de reduzir a procura de metais (19-23%).

Fabricar automóveis elétricos mais pequenos é a melhor coisa que podemos fazer para reduzir o nosso consumo de matérias-primas para baterias. Uma norma de eficiência da UE poderia obrigar as fabricantes de automóveis a fornecer finalmente veículos mais leves em termos de recursos, que serão efetivamente mais acessíveis do que os modelos volumosos atuais. Existe um mercado para milhões de pequenos elétricos na Europa, mas as pessoas não os conseguem encontrar no parque de estacionamento.

O Transport & Environment apela a uma série de medidas, incluindo a construção de menos estradas, a redução do espaço disponível para os carros particulares e a cobrança de taxas de estacionamento. Além disso, os governos devem promover os transportes públicos e partilhados.