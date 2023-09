Bard da Google já se consegue ligar a serviços como Gmail ou Docs

O sistema de inteligência artificial generativa da Google, o Bard, está a melhorar e a integrar-se cada vez mais nos serviços da empresa. Agora, acaba de ser anunciado que o Bard já pode ser usado nas aplicações e serviços Google, tornando-os ainda melhores e mais úteis.

Apresentadas no I/O 2023 em maio, as extensões Bard serão lançadas hoje (em inglês) para permitir que o “colaborador prestativo” do Google tenha acesso ao Gmail, Drive e Docs, bem como a outros serviços próprios, para realizar tarefas.

As extensões ligam o Google Bard ao Gmail, Drive, Docs, YouTube, Maps e Google Flights e hotéis. No caso das apps Workspace, o Bard agora pode examinar e-mails e documentos para encontrar as informações específicas solicitadas. Por exemplo, como a Google indica, é possível pedir coisas como "encontrar o currículo intitulado junho de 2023 no meu Drive e resumi-lo num pequeno parágrafo de declaração pessoal".

A Google destaca que está comprometida em proteger as informações pessoais dos utilizadores. Se optar por usar as extensões do Workspace, o conteúdo do Gmail, Docs e Drive, não será visto por revisores humanos. E, além disso, o utilizador pode controlar sempre as suas definições de privacidade ao decidir como deseja usar essas extensões e pode desativá-las a qualquer momento.

Depois que Bard tiver acesso a esses dados, eles poderão ser usados ​​para encontrar informações em tempo real sobre voos e hotéis, rotas do Google Maps e até vídeos do YouTube, sem que o utilizador tenha que inserir essas informações manualmente.

Outra novidade é relacionada com botão "Google it" fará mais do que apenas sugerir consultas de pesquisa do Google. Tocar nesse botão fará com que Bard leia a sua resposta e "avalie se há conteúdo na web para comprová-la" ou não.

Após o lançamento em inglês, os recursos como upload do Google Lens, respostas visuais e modificações (simples, longas, curtas, profissionais ou casuais) agora estão disponíveis em 40 idiomas. O recurso de partilha de conversas baseado em links também está a expandir-se para que qualquer utilizador possa continuar as conversas do Bard começadas por outros utilizadores.