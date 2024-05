Meta vai usar os dados do Instagram para treinar a sua IA! Descubra como pode recusar

Com a IA cada vez mais presente, os utilizadores vão ter de ajudar a ensinar estes modelos. A informação é hoje um dado importante e essencial e as empresas que estão a criar estas propostas sabem-no. A Meta quer dar esse passo e dentro de 1 mês vão ter uma nova origem de dados e informação. Será o Instagram, mas é simples negar o acesso a estes dados. Descubra como o pode fazer.

Dados do Instagram para treinar IA

Com a adesão que as redes sociais têm, é natural e óbvio o volume de dados dos utilizadores que ali estão presentes. A Meta tem assim uma fonte quase inesgotável de informação que pode usar em qualquer contexto. Esta está guardada e pronta a ser usada, tal como já se viu no passado, algumas vezes com resultados desastrosos.

Ainda assim, e para conseguir alimentar e ensinar a sua IA, a Meta resolveu usar estes dados. Para ter a autorização necessária e evitar problemas no futuro, a Meta alterou a sua Política de Privacidade, entrando em vigor no dia 26de julho.

Nova Política de Privacidade

Claro que esta política está desenvolvida para beneficiar a Meta, o Instagram e a IA, abrindo os dados dos utilizadores para uma utilização direta. Ao mesmo tempo, e para cumprir muitas leis locais e globais como na Europa, existe uma forma de garantir que estes dados não vão para ensinar e alimentar a IA.

Esse processo é simples de realizar e será avaliado pela Meta para ver a elegibilidade do utilizador para ver os seus dados removidos. Este inicia-se com o preenchimento do formulário que pode se encontrado nesta página e que deverá ser preenchido com o máximo de informação e detalhe.

Meta vai avaliar os dados enviados

Importa destacar que caso surja um erro ao submeter o formulário, devem ser verificados todos os campo do formulário. Há ainda a questão que pode ser validada do conteúdo dos campos e a informação ali colocada para justificar a saída do fornecimento dos dados.

É desta forma simples de qualquer utilizador pode sinalizar à Meta que não quer os seus dados do Instagram a alimentar a IA. Basta preencher e submeter um formulário e tudo ficará fora. Ainda assim, deve ter em atenção que qualquer referência ao utilizador por terceiros, será mantida com a IA.