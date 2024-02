Microsoft e OpenAI vão investir $100 milhões na maior concorrente do Optimus da Tesla

A Figure AI, startup de robôs que tem sido apontada como um forte concorrente do Optimus da Tesla, pode ganhar 500 milhões de dólares numa rodada de financiamento liderada pela Microsoft e OpenAI.

Uma pessoa com conhecimento no assunto disse que a Microsoft está à procura de investir cerca de 95 milhões de dólares na startup, enquanto a OpenAI, que trouxe a revolução da IA generativa com o ChatGPT em 2022, está a considerar um investimento de 5 milhões de dólares. A ronda de financiamento ainda não está concluída, pelo que os montantes de investimento podem mudar.

Figure AI poderá ser avaliada em 1,9 mil milhões de dólares

Isso ocorre dias depois de a 1X Technologies AS, outra startup de robótica e IA apoiada pela OpenAI, ter arrecadado 100 milhões de dólares para o seu robô android de segunda geração chamado NEO, que é um robô humanoide de uso geral.

Fundada em 2022, a Figure AI juntou-se recentemente à BMW para implantar os seus robôs autónomos nas instalações da fabricante de luxo nos Estados Unidos.

Tecnologia robótica da Figure está posicionada como rival da Tesla

Elon Musk, diretor executivo da Tesla, prevê a presença de mil milhões de robôs humanoides deste tipo na década de 2040. A empresa está a comercializar o primeiro robô humanoide autónomo do mundo, que tem 1,67 metros de altura, pesa 60 quilos e pode transportar uma carga útil equivalente a um terço do seu peso.

Atualmente, assistimos a uma escassez de mão de obra sem precedentes. Existem mais de 10 milhões de empregos inseguros ou indesejáveis só nos EUA, e o envelhecimento da população só tornará cada vez mais difícil para as empresas escalarem as suas forças de trabalho. Como resultado, o crescimento da oferta de mão de obra deverá estabilizar-se neste século. Se queremos continuar a crescer, precisamos de mais produtividade - e isso significa mais automação.

Afirmou Brett Adcock, fundador e diretor executivo da Figure AI.

Atualmente, há 11 mil pessoas a trabalhar nas instalações de produção da BMW em Spartanburg, Carolina do Sul, o maior exportador de automóveis dos EUA, onde serão instalados os robôs da Figure AI.

Em maio de 2023, a empresa de robôs arrecadou aproximadamente 70 milhões de dólares numa rodada de financiamento liderada pela Parkway Venture Capital.

